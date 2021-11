Noi dezvăluiri. S-a aflat cine de la Palatul Regal era preocupat de culoarea pielii copiilor lui Meghan şi Harry

Prințul Charles, întrebat despre comentariul făcut cu privire la culoarea pielii copiilor lui Harry și Meghan, a spus că sunt „ficțiune”. Palatul a respins, de asemenea, că prințul Charles ar fi fost regalul care a speculat cu privire la culoarea pielii copiilor ducelui și ducesei de Sussex.

Numai că, autorul american Christopher Andersen susține că prințul Charles a făcut acest comentariu în ziua în care logodna lui Harry și Meghan a fost anunțată, în noiembrie 2017. Andersen a făcut afirmațiile în noua sa carte Brothers And Wives: Inside The Private Lifes of William, Kate, Harry and Meghan.

El a scris că Prințul de Wales a spus ducesei de Cornwall: „Mă întreb cum vor arăta copiii?”

Camilla, spune autorul, ar fi răspuns: „Ei bine, absolut superbi, sunt sigură”. Charles ar fi continuat discuția insistând: „Vreau să spun, care crezi că ar putea fi tenul copiilor lor?”, scrie autorul american în noua sa carte despre regali.

În interviul acordat lui Oprah, ducii de Sussex au acuzat un membru al familiei regale de rasism. Ca răspuns, o sursă din palat i-a spus corespondentului regal al Sky, Rhiannon Mills: „Aceasta este ficțiune și nu merită comentarii suplimentare”.

Prințul Harry și Meghan au acuzat un membru al familiei regale de rasism în afirmațiile făcute în timpul interviului lor cu Oprah Winfrey la începutul acestui an. Meghan a spus, când era însărcinată cu Archie, un membru nenumit al familiei regale a ridicat „îngrijorări și conversații cu privire la cât de închisă ar putea fi pielea lui când se va naște”.

Meghan a refuzat să spună cine a făcut comentariile, adăugând: „Cred că ar fi foarte dăunător pentru ei”. Dar ducii de Sussex au clarificat mai târziu că nu a fost Regina sau Ducele de Edinburgh.

Acesta vine în momentul în care prinţul Charles a sosit în Barbados înaintea unei ceremonii istorice unde țara îşi va numi propiul președinte și încheie oficial rolul reginei ca șef al statului, informează Express.