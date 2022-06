Noi dezvăluiri despre apartamentul în care se mută Traian Băsescu. Ce legătură are cu ginerele său, Radu Pricopie

Traian Băsescu urmează să părăsească vila de protocol a RAAPPS și să se mute într-un apartament cu trei camere, dintr-un complex rezidențial de lux din Capitală. Ansamblul rezidențial ar fi deținut chiar de prietenul lui Radu Pricop, ginerele fostului președinte.

Cu toate că Traian Băsescu vrea să se axeze pe modestie, acesta se va muta în unul dintre cele mai spectaculoase ansambluri rezidenţiale din Capitală.

Proprietarul locației este cunoscut de fostul președinte, iar Băsescu a renunțat la staţia de metrou pentru noul apartament de lux. Acesta ar costa 277.000 euro plus TVA şi 565.000 euro plus TVA şi un loc de parcare de 15.000 euro plus TVA, potrivit A3.

Traian Băsescu renunță la lux

Cu toate astea, noul apartament nu ajunge la nivelul locuinței pe care a avut-o când a fost președinte. La momentul respectiv, el a cerut un birou şi camere necesare pentru nepoţi când s-ar afla în grija Mariei Băsescu. Fosta vilă avea 350 de metri pătraţi.

Traian Băsescu urmează să se obișnuiască cu apartamentul din complexul de lux al prietenului lui Radu Pricop.

„Un stat care-și batjocorește foștii președinți n-are cum să fie tratat de către foștii președinți altfel decât îi tratează el. Așa că ce-mi dă statul am să-i dau și eu, n-am obligația să-i dau altceva. Mi-e foarte bine. Credeți-mă că nu am niciun regret personal după locuința de protocol, mi-am cumpărat un apartament foarte frumos, așa că nu stau la mila statului român. (…) Maria (soția – n.red) e oricum mulțumită, atât timp cât suntem împreună”, a declarat Traian Băsescu.

Probleme pentru Traian Băsescu

Cu toate că Traian Băsescu urmează să se mute într-un apartament de lux, problemele se țin scai de el. Fostul președinte a fost amendat de poliția rutieră după ce a provocat un accident în trafic.

„În data de 22.05.2022, la sediul Biroului Accidente Ușoare din cadrul Brigăzii Rutiere, s-a prezentat un bărbat, care a declarat că în timpul unei manevre de viraj a lovit cu oglinda autoturismului, oglinda unui alt autovehicul, ce se afla parcat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero”, au transmis reprezentanții Poliției, în urmă cu circa două săptămâni, după evenimentul rutier provocat de Traian Băsescu.