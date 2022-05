Noi dezvăluiri despre Elena Udrea! Ce se întâmplă, de fapt, cu fostul ministru? Adrian Alexandrov face anunțul momentului

Elena Udrea se află arestată în Bulgaria, iar avocații acesteia au depus o cerere oficială de amânare a extrădării, în condițiile în care ei susțin că au și alte procese la care trebuie să fie prezenți. O altă problemă care s-a ivit este că în perioada următoare în Bulgaria vor fi mai multe sărbători legale, situație care nu o avantajează deloc, prelungind aşteptarea.

Adrian Alexandrov a declarat că păstrează legătura cu Elena Udrea spunând că a reușit să o viziteze de câteva ori de când se află în închisoare în Bulgaria. Partenerul de viață al fostului ministru a povestit despre starea de spirit a sa, precizând că deși se află într-o situație extrem de delicată, trebuie să rămână puternică pentru că momentan nu există alte soluții.

„E o perioadă mai mult decât delicată, dar Elena nu are de ales. Ea trebuie să reziste, fiindcă pur și simplu nu are altă soluție. Nu poți claca când te așteaptă acasă un copil de trei ani și jumătate. Nici eu nu pot face altceva decât să am grijă de micuță, a mai declarat Adrian Alexandrov.