Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. Intrarea este liberă atât în București, cât și în celelalte 25 de orașe: Alba Iulia Arad Bacău Bârlad Baia Mare Brașov Buzău Bumbești-Jiu, Câmpia Turzii Cluj-Napoca Craiova Constanța Deva Galați Hunedoara Iași Oradea Piatra Neamț, Petrila Ploiești Sibiu Suceava Timișoara Tulcea Zalău.

Ziua de vineri, începând cu ora 17.00, aduce în prim plan roboții umanoizi cu care puteți interacționa așa cum nici n-ați fi visat. De asemenea, nu vor lipsi nici bobinele Tesla care vor crea fulgere artificiale, bicicletele statice care vor genera suficientă energie încât vă veți putea încărca smartphoneul în timp ce faceți sport.

Sâmbătă, pe 28 septembrie, sunteți așteptați la laboratoarele de cercetare, amplasate în Parcul Lumea Copiilor– intrarea de la Palatul Copiilor, unde veți găsi cele mai noi gadgeturi din viitoarea eră a tehnologiei, experimente cu eprubete și soluții reactive, bobine „electrizante” care se vor „juca” haios cu părul spectatorilor, dar și sesiuni de trivia pentru cei care rânvesc la titlul de Cercetătorul Anului!

Un alt punct de atracție, care în alți ani a uimit pasionații de biologie este laboratorul unde au fost create soiuri de mini-fructe și legume, de culori nemaivăzute și cu gust nemaîntâlnit! Nu vor lipsi nici workshop-urile de Astronomie, Chimie, Fizică, Energie și multe alte surprize.

Experimente ale Cercetătorilor

Spre deliciul publicului, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor vor prezenta câteva experimente inedite:

Jeleuri jucăușe

Experimentul demonstrativ se bazează pe formarea unui gel din reacția dintre ionii divalenți de calciu și alginatul de sodiu. Lanțuri lungi de molecule care se repetă se leagă într-o rețea prin intermediul ionilor de calciu.

Lampă de lavă

Experimentul se bazează pe reacția de efervescență a bicarbonatului de sodiu în mediu apos. Este un experiment spectaculos și educativ, mai ales pentru cei mici.

Pastă de dinți pentru elefanți

Experimentul se bazează pe reacția de descompunere a apei oxigenate în prezența de iodură de potasiu însoțită de degajarea unei cantități mari de oxigen, cu formarea rapidă a unei spume care se ridică asemenea erupției unui vulcan.

Balon la proțap

Experimentul se bazează pe tensiunea superficială a unui detergent care se manifestă la granița dintre un balon și o țepușă care îl străpunge. Datorită prezenței detergentului pe țepușă, în momentul străpungerii balonului, detergentul etanșează înțepătura iar balonul nu se sparge.

Festivalul de Film Israelian

Festivalul de Film Israelian revine la București, la Cinema Elvire Popescu, până pe 28 septembrie. În cadrul evenimentului veți putea viziona următoarele filme:

Joi, 26 septembrie

ora 18:30: Testamentul, Regia: Amichai Greenberg

ora 20:30: Red Cow, Regia: Tzvia Barkai

Vineri, 27 septembrie

ora: 20:30: Povestea lui Asher, Regia: Matan Yair

Sâmbătă, 28 septembrie

ora: 20:30: Sinonime, Regia: Nadav Lapid

Peste 200 de pisici din toată lumea, la Romexpo

Peste 200 de pisici din toate colțurile lumii vor putea fi admirate la SofistiCAT – Salonul Internațional Felin București, care va avea loc în perioada 28-29 septembrie în Pavilionul C 6, la Romexpo. Deschis în ambele zile, între orele 10-17, publicul va avea astfel ocazia de a admira exemplare feline care nu sunt prezente în evenimentele dedicate unui singur sistem. La această ediție, vizitatorii vor putea admira în premieră un exemplar din rasa Minuet – pisica cu picioare scurte. SofistiCAT are ca principale puncte de atracție competițiile „BEST IN SHOW”, în care cele mai frumoase pisici se vor întrece pentru un loc pe podium. Două prestigioase jurii internaționale vor evalua superbele exemplare de pisici din rasele Abysiniană, Albastru de Rusia, Bengaleza, British Shorthair, British Longhair, Burma, Devon Rex, Don Sphynx, Peterbold, Exotică, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegiană de Pădure, Orientală, Persană, Ragdoll, Singapura, Sphynx, Scottish Fold, Minuet. Prețul unui bilet de intrare este de 12 lei, pensionarii au bilet redus la 6 lei, iar copiii au acces gratuit.

ArtSafari în Piața Universității

Cea de-a șasea ediţie a Pavilionului de Artă București — Art Safari, va avea loc în perioada 27 septembrie – 6 octombrie 2019 și aduce în atenţia publicului artă de patrimoniu, artă contemporană, instalații, performance-uri, ateliere pentru copii și tururi ghidate. Art Safari București 2019 va fi conceput sub forma unui muzeu temporar, care va găzdui, pe o suprafață de 10.000 mp, cea mai mare expoziție dedicată pictorului Nicolae Tonitza din ultimii 50 de ani, sculptură de la 1800 până în 2019, precum și o expoziție dedicată artei supercontemporane.

Program vizitare:

27 septembrie – 6 octombrie

luni – vineri și duminică 12:00 – 21:00

sâmbătă 12:00 – 23:00

