No deal sau no-Brexit? Referendum în Marea Britanie. Pulsul planetei

Eșecul previzibil al renegocierii Acordului de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeană, inclusiv prin refuzul Consiliului European de a modifica Declarația Politică, a făcut ca Guvernul britanic al doamnei Theresa May să se confrunte cu o alegere dificilă: No deal sau No Brexit. O decizie la care se va ajunge cu sau fără Guvernul May.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Opinii EVZ Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro