Nivelul de trai în Republica Moldova. De câți bani are nevoie lunar o familie cu patru membri

Nivelul de trai este un aspect economic relevant deoarece contribuie la calitatea vieții unei persoane. Este influențat, în general,de aspectele economice, sociale, politice și de mediu. În Republica Moldova, salariile vor creșete de anul viitor, însă nivelul de trai rămâne unul scăzut.

Peste 180.000 de mii de moldoveni au salariul minim pe economie de doar 4000 de lei lunar, iar în 2024 vor avea 5.000 de lei. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a subliniat, în nenumărate rânduri, că aderarea la Uniunea Europeană va duce și la creșterea nivelului de trai al populației.

Nivelul de trai în Republica Moldova

Un studiu prezentat de Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM),privind salariul minim și costul vieții, arată că o familie formată din patru membri are nevoie lunar de 35.000 de lei, pentru a avea o viață decentă.

„Costul vieții ar fi de aproximativ 35 de mii de lei, pentru o familie din patru per­soane. Aici este inclusă și posibilitatea de a procura un apartament, pe parcursul a 30, 35 de ani, și a unei mașini. Sindicatele și-au propus să abordeze științific, nu doar cantitativ, dar și calitativ, nivelul salariului minim. Evident, cu acest salariu minim poți să acoperi foarte puține cheltuieli pe mo­ment în Republica Moldova. Trebuie însă să menționez că, în ultimii ani, acest sala­riu minim a crescut.

Dacă anterior era de 2.935 de lei, acum este de 4.000. Iar de la 1 ianuarie va fi de 5.000 de lei. Este o creștere de peste 60 la sută pe parcursul a doi ani de zile. E puțin, dar în condițiile Republicii Moldova reieșim nu doar din poziția cerințelor salariaților, membri de sindicat, dar și a partenerilor noștri sociali – patronatele și Guvernul. Am fi în drept să cerem mai mult. Dar am putea să intrăm în imposibilitatea de plată a patronilor. Or, noi ne dorim să avem patroni puternici, care să creeze locuri de muncă bine plă­tite și să fie sustenabili”, a declarat Igor Zubcu, președintele CNSM.

Rata sărăciei

Experții economici nu prognozează schimbări majore la acest capitol. Mai ales că, în 2023, Republica Moldova a avut un deficit bugetar de peste 15 miliarde de lei. Atragerea investițiilor străine ar fi un pas înainte.

Datele statistice arată că, în anul 2022, rata sărăciei absolute în Republica Moldova a crescut până la 31,1%.

„Acum, ponderea cea mai mică a salariului este în sectorul bugetar. În anul 2022, aproximativ 27 la sută din forța de mun­că au avut un salariu de până la patru mii de lei. Vă imaginați dacă raportăm aceas­tă sumă la cheltuielile din sezonul rece al anului? Practic, jumătate din acești bani merg pentru a plăti facturile. Ce îi rămâne angajatului, familiei acestuia pentru a trăi? Nimic. Putem spune că sunt sub limita pragului de sărăcie”, a declarat, pentru „Vocea poporului”, Alic Bîrcă, profesor universitar, unul dintre autorii studiului.

Cu cât trebuie să crească salariul minim

Pentru a îmbunătăți situația cu privire la stabilirea salariului minim în Republica Moldova și la asigurarea unei mai bune protecții social-economice a populației, autorii studiului au venit cu mai multe recomandări, între care creșterea graduală a salariului minim pe economie până la nivelul de 50% din salariul mediu brut pe economie, reprezentând un indicator orientativ al Uniunii Europene, revizuirea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.