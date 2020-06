Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu a declarat că sumele cheltuite pentru investiții în luna mai sunt la cel mai înalt nivel din ultimii zece ani. Prin comparație, el a afirmat că în 2017, pe vremea când PSD spunea că economia duduie, investițiile erau de doar 4,3 miliarde de lei.

„Deci, am reuşit în acest moment, în care am plătit pensiile mărite, salariile mărite, cheltuielile de Covid, să cheltuim 13,1 miliarde de lei pentru investiţii, cea mai mare sumă acordată investiţilor în 10 ani de zile – şi acesta este secretul care a dus la o creştere economică în primul trimestru. Am alocat bani investiţiilor, aşa cum am spus la începutul anului, şi vom aloca bani investiţiilor pentru că doar prin investiţii poţi să creşti şi să plăteşti şi celelalte cheltuieli. În plus, cheltuielile cu investiţiile au ajuns în luna mai la nivelul cheltuielilor lunare cu pensii şi salarii. Dorim să mergem mai departe, să depăşim cheltuielile cu pensii şi salarii prin cheltuieli cu investiţii. Doar aşa putem să creştem în continuare”, a spus Cîţu într-o declarație de presă de la sediul Guvernului.

Ce se întâmplă cu împrumuturile

Ministrul a precizat că atunci când există un deficit mare, așa cum are România în acest moment, trebuie finanțat și acesta este motivul pentru care statul recurge la împrumuturi. Cîțu a mai spus că spre deosebire de PSD care amânau facturile la plată și astfel reduceau presiunea deficitului, Guvernul liberal a ales să-și achite toate datoriile către companii.

„Atunci când am venit la guvernare, în noiembrie anul trecut, era un stoc de 3 miliarde de lei doar la decontarea concediilor medicale. Vă spun că astăzi am plătit cele 3 miliarde de lei. Bineînţeles că au apărut alte concedii medicale, dar am reuşit să plătim acele 3 miliarde de lei. Nu mai spun de PNDL sau de rambursarea TVA. Erau facturi neplătite. Aşa se reducea deficitul. Noi nu facem acest lucru. Plătim facturile la timp. A doua metodă, care iarăşi era favorita socialiştilor, e de a creşte taxele. În primele momente când am venit la guvernare ştiţi foarte bine că am eliminat şi supraaccize şi TVA split, Ordonanţa 114. Toate aceste lucruri le-am eliminat în prima parte, pentru că noi credem că singurul mod în care poţi să reduci deficitul pe termen mediu şi lung sustenabil este printr-o creştere economică puternică şi venituri la buget şi, bineînţeles, o politică fiscală sustenabilă şi responsabilă”, a mai spus Florin Cîțu.

Potrivit ministrului, deficitul pe termen scurt este finanțat prin împrumuturi care să acopere cheltuielile care vin din urmă. În plus, în luna mai, s-au plătit şi 637 milioane de lei concedii medicale, a spus Florin Cîțu, subliniind că ministerul său va continua să facă asemenea plăți până când nivelul datoriilor către companii va ajunge la zero.