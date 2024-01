Nikita a fost bătută în Centrul Vechi: M-am trezit cu pumni în stomac, cap în gură

Nikita a fost bătută în Centrul Vechi al Capitalei. Nikita și prietenul ei au fost loviţi crunt, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Nikita s-a ales cu un hematom pe spate. După ce a ieșit din spital, Nikita a povestit tot ceea ce i s-a întâmplat.

Nikita a fost bătută în Centrul Vechi

Nikita a spus că a fost lovită puternic alegându-se cu răni după pumnii primiţi în stomac şi capete în gură. Aceasta mai spune că a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am venit de la spital. Am făcut investigații și injecții să nu mă mai doară spatele, am un hematom mare. Eu fiind mai sportivă de fel, nu te doare în momentul ăla, te doare după câteva zile, până la urmă sunt femeie, nu sunt monstru. M-au lovit. M-am trezit cu pumni în stomac, cap în gură, n-am mai gândit nimic. Nu e normal să nu mai gândești ca femeie? Te pierzi efectiv, nu ai cum să te aperi, când vine din dreapta, din stânga”, a spus Nikita.

Nikita a fost bătută în Centrul Vechi. Sursa foto. Antena 1.

Nikita, nemulţumită de poliţie

Nikita a făcut o comparaţie cu poliţia din Spania. Vedeta spune că polițiștii din Centrul Vechi nu își fac treaba, ei nu acționează, sunt intimidați și fricoși

„Poliția nu este promptă, locuiesc de 15 ani în Spania, iar poliția spaniolă este un exemplu pentru toată lumea și toți infractorii. Trebuia să le pună cătușele, mai ales că a dat într-o femeie, nu doar în mine și în ceilalți persoane. Le-au spart nasul, cred că a avut ceva dur în mână. În Spania te luau, te legau, iar a doua zi erau propus pentru arestare. Polițiștii din Centrul Vechi nu își fac treaba, ei nu acționează, sunt intimidați și fricoși. Mă hărțuiau, ei puneau mâna pe polițiști și îi împingeau. Ca polițist nu puteau accepta așa ceva, asta e ultraj”, a spus Nikita.

Nikita, despre cum a fost atacată

Nikita a relatat întreaga poveste cu privire la atacul din Centrul Vechi. Aceasta se întâlnise cu un amic. Mai mulți bărbați i-au oprit și au tăbărât pe ei cu pumnii și picioarele.

„Am avut o întâlnire cu un prieten care a abia a venit din Franța, să-mi compună niște piese, și m-am întâlnit cu el în Centru Vechi. La un moment dat am vrut să merg la mașină, iar atunci un grup de băieți a început să ne taie calea. Mi-au zis că ”Băi, Nikito, tu ești” și după m-am trezit cu pumni în față, în cap, în spate, m-a pus jos. După l-au luat pe tovarășul ăsta al meu, l-au umplut de sânge. M-au lăsat fără telefon, iar pe prietenul meu fără bani”, a spus Nikita.

A fost bătută în Centrul Vechi. Sursa foto. Antena 1.

Ea crede că a fost o tâlhărie

Aceasta mai spune că atacul a plecat din momentul în care a scos niște bani să-i dea unor oameni săraci. Atacatorii au văzut banii şi au tăbărât pe ea.

„După i-au luat la bătaie pe alții într-un club, tot ei, le-au spart nasul și lor și au ajuns la spital. Acum aștept să mă duc la INML, e o tâlhărie în grup infracțional, acești băieți se iau de grup aiurea, te iau la bătaie, iar restul acționează și te fură. Sunt tumefiată, am fost la urgență până azi de dimineață și acum am ajuns acasă că nu mai puteam să stau acolo pe holurile spitalului. Eu cred că totul a plecat în momentul în care am scos niște bani să-i dăm la niște amărâți și ne-au văzut și după ne-au atacat. Mie mi-au furat un telefon”, a concluzionat ea.