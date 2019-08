Nicușor Dan, viitorul fost candidat

Un comunicat al PLUS, de joi, a anunțat pe cine mizează în alegerile locale de anul viitor pe

București – Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății în guvernul Cioloș. În urma centralizării

rezultatelor votului pentru desemnarea candidatului PLUS la Primăria Municipiului București,

Voiculescu a obținut 96,30% din voturile exprimate, devenind candidatul PLUS la Primăria

Municipiului București.

Voiculescu spune că mizează pe cei zece ani de experiență internațională în finanțarea

proiectelor de infrastructură în Europa Centrală și de Est și lansează un prim mesaj electoral –

„Cred că în 10 ani putem face din București capitala cu cea mai bună calitate a vieții din estul

Europei. /…/ Câștigăm împreună sau pierdem separat”, a spus fostul ministru, care anunță că va

candida pentru Primăria Municipiului București, după ce va obține susținerea colegilor din cele

două partide din Alianța 2020 USR PLUS. Altfel spus, îl lasă în offside pe Nicușor Dan, aproape

sigur că va fi desemnat candidatul opoziției – USR-PLUS și PNL, alimentat în special de luările de

poziție în acest sens ale liderului PNL, Ludovic Orban.

Recent, într-o radiografie făcută candidaţilor la Primăria Capitalei și la fotoliul de la Cotroceni,

consultantul politic Cosmin Gușă a reluat teza potrivit căreia Nicușor Dan și USR ar fi creația lui Florian

Coldea, fostul numărul 2 în SRI pe perioada celor două mandate prezidențiale ale lui Traian Băsescu.

“/…/ Coldea a făcut USR-ul, l-a pus în Parlament şi azi are candidat care se bate cu Iohannis, a

comentat Gușă.

Teza lui Cosmin Gușă nu este nouă. Au mai apărut în presă articole care vorbesc despre planul lui Florian

Coldea, unul dintre atotputernicii zilei până nu de mult și care și azi are pârghii în toate instituțiile statului, de a-și face propriul partid, prin interpuși și care să pară o emanație a societății civile. ONG-ul

lui Nicușor Dan și Nicușor Dan în persoană erau perfecte pentru acest „proiect de țară”. Care acum ar

trebui să înceapă să dea roade politice, cu activistul Nicușor Dan ajuns deputat între timp și cu ambiții

politice tot mai mari. Întrebarea este nu dacă și ce vrea, ci dacă poate.

