Președintele Nicușor Dan afirmă că instituțiile statului român au continuat să funcționeze în cele cinci luni de criză guvernamentală, iar economia începe să se stabilizeze. Într-un interviu acordat emisiunii americane The Julie Mason Show, difuzată de SiriusXM, șeful statului a indicat securitatea națională, consolidarea prezenței militare americane și atragerea investițiilor străine printre principalele sale priorități.

Interviul, publicat la 22 octombrie 2026, abordează și relațiile României cu Statele Unite, impactul războiului din Ucraina asupra regiunii Mării Negre, cheltuielile pentru apărare și perspectivele economice ale țării.

Întrebat despre cele cinci luni de instabilitate politică, Nicușor Dan a susținut că România a reușit să își mențină funcționarea instituțională, în pofida limitărilor impuse unui guvern demis.

„Important este că, în tot acest timp, statul a continuat să funcționeze”, a declarat președintele în interviul acordat postului american de radio. El a precizat că executivul cu atribuții limitate a dus la îndeplinire mai multe obiective importante, inclusiv în domeniul securității și apărării.

Printre acestea, șeful statului a menționat programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor participante, în care sunt implicate și unele companii americane. Potrivit acestuia, România avea deja un nou guvern la momentul interviului.

Referindu-se la situația economică, Nicușor Dan a afirmat că economia României se stabilizează după o perioadă marcată de un deficit bugetar ridicat și de măsuri de ajustare fiscală.

Președintele a amintit că, în ultimii 20 de ani, produsul intern brut al României s-a triplat. El a recunoscut însă că reducerea deficitului bugetar are efecte asupra economiei, în condițiile în care autoritățile încearcă să corecteze dezechilibrele financiare.

Un alt obiectiv menționat de șeful statului este aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Nicușor Dan a declarat că România a îndeplinit criteriile necesare și și-a exprimat așteptarea ca țara să devină în curând membră a organizației.

Aderarea la OCDE este urmărită de autoritățile române în contextul consolidării credibilității economice și al îmbunătățirii cadrului instituțional pentru investiții.

Nicușor Dan consideră că România are un potențial investițional care nu este valorificat pe deplin. Printre avantajele invocate se numără forța de muncă, oportunitățile din sectorul energetic și experiența acumulată în tehnologie, IT și matematică.

Președintele a afirmat că atragerea unor investiții importante reprezintă o componentă semnificativă a activității sale. Mesajul este adresat inclusiv mediului de afaceri american, în condițiile în care România încearcă să își consolideze poziția de partener economic și strategic al Statelor Unite.

În paralel, șeful statului a susținut necesitatea continuării investițiilor în apărare și a unei cooperări mai strânse cu aliații NATO.

În ceea ce privește securitatea, Nicușor Dan a declarat că România și-a majorat cheltuielile pentru apărare în ultimul deceniu și că acestea au ajuns la 2,5% din PIB, potrivit cifrelor prezentate în interviu.

Președintele a menționat investiția de patru miliarde de dolari în baza militară de la Mihail Kogălniceanu, din apropierea Mării Negre, despre care a afirmat că va deveni cea mai mare bază militară din Europa.

Totodată, el a pledat pentru consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. Potrivit declarațiilor sale, obiectivul este depășirea efectivelor americane pe care le-a estimat la 1.000–1.500 de militari.

Nicușor Dan a argumentat că prezența trupelor americane contribuie la stabilitatea regională și oferă Statelor Unite o poziție strategică pentru desfășurarea operațiunilor militare către alte regiuni, inclusiv Orientul Mijlociu.

Președintele a abordat și efectele războiului din Ucraina asupra României, atât din perspectiva securității, cât și a economiei. El a subliniat că instabilitatea din zona Mării Negre afectează rutele comerciale și amplifică riscurile pentru statele din regiune.

Nicușor Dan a declarat că România a început să se confrunte cu incidente în care drone pătrund pe teritoriul său dinspre zona Dunării, la frontiera cu Ucraina, și a menționat apariția unor drone și în Marea Neagră.

Potrivit președintelui, autoritățile române își îmbunătățesc capacitatea de reacție și au început să doboare astfel de aparate. El a acuzat Rusia că încearcă să extindă efectele conflictului prin acțiuni hibride, inclusiv sabotaje, atacuri cibernetice și incidente cu drone.

Șeful statului a afirmat că România încearcă să răspundă acestor riscuri fără să contribuie la o escaladare suplimentară a conflictului.

Întrebat despre posibilitatea unor negocieri privind Ucraina, inclusiv cu implicarea președintelui american Donald Trump, a liderului chinez Xi Jinping și a președintelui rus Vladimir Putin, Nicușor Dan a declarat că orice inițiativă de încheiere a războiului este binevenită.

Președintele a avertizat însă că nu vede suficiente semnale privind disponibilitatea Rusiei de a pune capăt conflictului. În opinia sa, acțiunile pe care le-a descris drept război hibrid indică, dimpotrivă, o încercare de amplificare a tensiunilor și de implicare indirectă a altor state europene.

Conflictul are consecințe care depășesc granițele Ucrainei, afectând securitatea regională, schimburile comerciale și stabilitatea economică internațională.

La finalul interviului, Nicușor Dan a identificat securitatea drept principala sa preocupare, urmată de atragerea investițiilor străine. El a menționat necesitatea îmbunătățirii capacităților de apărare ale României și a menținerii unor relații solide cu partenerii internaționali.

În plan economic, președintele consideră că România trebuie să atragă investiții pe măsura potențialului său, inclusiv prin valorificarea oportunităților din energie, tehnologie și infrastructură.

Mesajul central al interviului este că România urmărește să își consolideze simultan stabilitatea economică și securitatea, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile din zona Mării Negre.