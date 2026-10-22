Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 22 octombrie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

În cadrul ședinței vor fi analizate implicațiile de securitate ale incidentelor recente din Marea Neagră și măsurile necesare pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii maritime critice a României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, membrii Consiliului vor evalua posibilitățile de consolidare a capacității de reacție a României în fața amenințărilor din regiune. Pe agenda reuniunii vor figura și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

Este prima ședință a CSAT după numirea Cabinetului Niculescu. Din Consiliu fac parte, pe lângă președintele României și premier, miniștrii apărării, afacerilor interne, afacerilor externe, justiției, economiei și finanțelor, precum și directorii Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Convocarea are loc după ce, miercuri, Nicușor Dan a anunțat că s-a reunit Consiliul Nord-Atlantic pentru evaluarea celor mai recente evoluții din Marea Neagră. Președintele a precizat că România a solicitat aliaților un sprijin suplimentar pentru gestionarea amenințărilor din zonă.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, a transmis șeful statului.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, una dintre concluziile reuniunii a fost că solidaritatea aliaților NATO rămâne fermă.

Incidentele din Marea Neagră s-au înmulțit în ultima perioadă, pe fondul războiului din Ucraina. Mai multe nave au fost lovite în regiune, inclusiv în apele teritoriale ale României, ceea ce a readus în atenție riscurile la adresa securității maritime și necesitatea coordonării cu partenerii NATO.