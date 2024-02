Nicușor Dan refuză să spună cum a votat la referendumul pentru familie: „Nu doresc dispută ideologică”

Nicușor Dan spune că s-a prezentat la referendumul pentru familie din 2018, dar a refuzat să spună în ce fel a votat, deoarece „nu dorește să intre într-o dispută ideologică”. În ceea ce privește apartenența politică, Nicușor Dan spune că nu este nici progresist, nici conservator, ci „tehnocrat”, care poate „aduce plus valoare” în administrația publică. Elena Lasconi, colega de partid a lui Nicușor Dan (USR) a fost înlăturată de pe lista pentru alegerile europarlamentare, după ce a spus public că a votat pentru familia tradițională.

Primarul general al Capitalei spune că partidul datorită căruia a ajuns să facă politică, trebuie să aibă atât progresiști cât și conservatori.

„Eu am spus că până când USR nu va fi suficient de mare până când se va sparge ideologic el trebuie să rămână unit și să aibă și progresiști și conservatori pentru lupta cu partidele care existau atunci.

Partidul s-a definit, a fost voința majorității membrilor să meargă în zona progresistă, e statutar, democratic, eu am considerat că nu mai puteam să îmi țin promisiunea că este un partid umbrelă.

Eu mă definesc ca fiind un tehnocrat, ați văzut că au fost nenumărate luări de poziție pe subiect. Eu nu m-am definit nici într-o parte, nici în cealaltă. Am răspuns în momentul acela, m-am prezentat la Referendumul pentru familie, dar nu am spus cum am votat, pentru că nu doresc să mă poziționez în această dispută ideologică”, a precizat actualul primar general al Capitalei, la Euronews.