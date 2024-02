Cum confiscă USR Alianța Dreapta Unită. O afacere ciudată cu mărci înregistrate la OSIM

România va avea parte de un an electoral fără precedent, cu patru rânduri de alegeri. Alianța Dreapta Unită și-a anunțat listele și programul pentru europarlamentare.

Potrivit sondajelor, PSD ar obţine 31% dintre voturi dacă duminică ar avea loc alegeri europarlamentare, PNL – 20%, AUR – 19%, USR – 13%, SOS România (partidul Dianei Şoşoacă) – 8%, iar UDMR – 5% (Avangarde). În același timp, un sondaj INSCOP arată că românii ar vota PSD – 29,5%, PNL ar obține 18,8%, AUR – 18,4%, iar Alianţa Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) ar fi votată de 12,9% dintre români.

Alegeri în România, 2024. Românii vor fi chemați la vot de patru ori

Anul 2024 va pune la grea încercare clasa politică și societatea din România. Românii vor fi chemați la urne de patru ori, o situație fără precedent. Chiar dacă a fost adusă în discuție comasarea alegerilor, această situație este puțin probabilă. Președintele, primarii și parlamentarii îşi încheie cu toții mandatele în acest an. Mai mult decât atât, vor fi și alegeri europarlamentare.

Recent, USR și-a unit forțele cu două partide aflate sub pragul electoral, pentru a se pregăti de alegerile din acest an. Partidul condus de Cătălin Drulă s-a aliat cu Partidul Mișcarea Populară, înființat de Traian Băsescu și condus, în prezent, de către Eugen Tomac, și cu Partidul Forța Dreptei, înființat de Ludovic Orban.

Aceștia și-au prezentat lista comună cu candidații pentru europarlamentare. Lista va fi deschisă de Dan Barna, de la USR, urmat de Vlad Voiculescu, tot de la USR, ex-ministrul Sănătății anchetat de DNA în dosarul „Vaccinurilor”, de Eugen Tomac, de la PMP, și de Violeta Alexandru, de la Forța Dreptei, fost ministru al Muncii în Guvernul Orban.

Un alt obiectiv al celor trei partide, asumat pentru anul electoral 2024, este sprijinirea candidaturii lui Nicușor Dan pentru un al doilea mandat la conducerea Primăriei Capitalei.

Alianța Dreapta Unită nu e înregistrată oficial

Momentan, Portalul Instanțelor de Judecată nu conține date despre depunerea niciunei cereri oficiale de înregistrare a Alianței Dreapta Unită ca structură electorală sau politică. Cu toate acestea, USR a înregistrat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) sloganul „Alianța Dreapta Unită”, pe care îl va putea folosi în activități aferente claselor NISA 9, 16, 35, 36 și 41.

De asemenea, USR a mai înregistrat la OSIM, sub aceleași clase NISA, sloganurile „Dreapta Unită” și „Blocul de Dreapta”. Potrivit nomenclatorului claselor NISA, activitățile pe care USR le poate derula sub sloganurile respective se referă la aparate și instrumente științifice de cercetare, navigație, tipografie, fotografie, cinematografie, audiovizual, aparate și instrumente pentru înregistrarea, transmiterea sau producerea sunetului, a imaginilor și datelor, hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie, caractere tipografice și formule de tipar, publicitate, managementul, organizarea afacerilor și lucrări de birou, servicii financiare, monetare și servicii imobiliare și educație, furnizarea de instruire, divertisment, activități sportive și culturale, potrivit jurnalul.ro.

USR se pare că mai are înregistrată, tot la OSIM, marca „Votează unde contează!”, care, potrivit clasei NISA asociate, activează în domeniul serviciilor de întâlniri și babysitting. La rândul său, PMP, formațiune fondată de Traian Băsescu și condusă, în prezent, de Eugen Tomac, are pe numele său o marcă înregistrată sub sloganul „Uniți în Europa”, care activează sub puterea clasei NISA 43, referitoare la „servicii de furnizare alimente și băuturi”. Forța Dreptei nu are nicio marcă înregistrată.

USR își atribuie calitatea de șef în fața celorlalte partide

Prin această acțiune, USR se pare că încearcă să obțină supremația în alianță. Forța Dreptei, formațiune fondată și condusă de Ludovic Orban, nu are nici măcar un singur slogan ca marcă înregistrată la OSIM.

În schimb, Partidul Mișcarea Populară deține cinci mărci înregistrate. Este vorba despre „MF Mișcarea Populară”, unde, printre altele, are trecută și clasa NISA 7 , referitoare la mașini, unelte și motoare, despre „Uniți în Europa!”, „Toți pentru”, „Toți pentru România” și „Toți pentru București”.

Ultimele patru sloganuri, înregistrare ca mărci în proprietatea PMP, au trecute în dreptul lor clasele NISA 35 și 45. Sloganul Uniți în Europa!”, se regăsește și clasa NISA 43. Ironic sau nu, partidul înființat de Traian Băsescu are înregistrat la OSIM o marcă ce poate fi utilizată pentru prestarea de „servicii de furnizare alimente și băuturi”.

Dezastru în sondajele recente

Un sondaj din ianuarie 2024 arată faptul că, la viitoarele alegeri, intenția românilor de vot s-ar îndrepta în mare parte tot spre PSD. Partidul Social Democrat adună 30% din voturi, urmat de AUR, cu 21%, și de PNL, cu 19%. Pe poziția a patra se află Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, cu un scor de 14%.

Sondajul arată că doar UDMR ar mai trece pragul electoral, obținând cinci procente.

În luna noiembrie, un alt sondaj CURS anunța intenția de vot la alegerile pentru Parlamentul European. Atunci, USR aduna 10% din intenția de vot, iar PMP 4%. În aceste condiții, partidul lui Ludovic Orban pare că nu aduce o mare contribuție în actuala alianță.

Alianța a anunțat candidații și programul pentru europarlamentare

Liderii USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat zilele trecute lista comună de candidați. Aceștia au făcut public și programul electoral pentru alegerile europarlamentare.

Evenimentul a avut loc după reuniunea Biroului Politic al USR. Alianța propune un program electoral pentru europarlamentare în 12 puncte. În centrul programului se află ideea de România europeană și modernă:

„Ne uneşte astăzi dorinţa de a construi o forţă politică pregătită să câştige alegerile, să dea o nouă guvernare şi să modernizeze România. Vrem o Românie puternică în Uniunea Europeană. Iar o Românie puternică în Europa este o Românie liberală, deschisă şi modernă”, a spus liderul USR, Cătălin Drulă.

Obiectivul alianței este să dea viitoarea guvernare, pe lângă câștigarea alegerilor europarlamentare:

„Ne propunem să dăm guvernarea următoare, să câştigăm alegerile şi vrem ca în 2024, la final de an, România să aibă în sfârşit la Cotroceni un om cu păsare de ţară, cu gândul, sufletul şi muncă, în fiecare zi, pentru modernizarea acestei ţări”, a spus Cătălin Drulă, potrivit Agerpres.

Fostul premier Ludovic Orban a spus că România are nevoie de seriozitate și profesionalism. Potrivit acestuia, alianța va demonstra că „este altceva, o soluţie de o calitate cu mult mai bună decât sunt în stare să ofere, în mod direct, PSD şi PNL sau, în mod indirect, prin pseudo-opoziţia AUR.”

Alianța Dreapta Unită și prioritățile programului pentru europarlamentare

Alianța Dreapta Unită a prezentat și prioritățile din programul pentru europarlamentare:

România, cu adevărat în Schengen, Un trai european pentru români. Stabilitate economică prin trecerea la Euro, prosperitate prin industrializare, comerţ şi inovare, Reforma statului şi anticorupţia vor continua, Democraţie, drepturi fundamentale şi stat de drept – apărăm Uniunea împotriva derapajelor iliberale chiar la noi acasă, Sănătate şi Educaţie pentru români la standarde europene.

Pe lângă punctele menționate mai sus, alianța mai aduce în discuție și alte priorități. Printre acestea se numără fondurile europene pentru modernizarea României, „unirea cu Moldova în Uniunea Europeană”, sprijin pentru agricultură, dar și implicarea României în reforma UE.

În privința listei de europarlamentare, primele 8 locuri sunt ocupate, în ordine, de: Dan Barna, (USR) Vlad Voiculescu (USR), Eugen Tomac (PMP), Vlad Botoş (USR), Cristina Prună (USR), Violeta Alexandru (FD), Radu Mihail (USR) și Corina Atanasiu (USR).

Alianța Dreapta Unită înregistrează acelaşi scor pe care îl avea USR în ianuarie 2022

Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, PSD ar obţine 29,5% din voturi, PNL – 18,8%, AUR – 18,4%, după cum arată un sondaj realizat de INSCOP. Procentele sunt raportate la numărul celor care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot.

Procentele se modifică în cazul celor care declară că în mod singur vor merge să voteze şi care şi-au exprimat preferinţa pentru un partid din listă.

Datele arată o clasare pe primul loc a PSD, cu un scor uşor mai mic în comparaţie cu măsurătoarea din luna precedentă. PNL se clasează de locul doi, foarte aproape de AUR clasat pe locul trei, ambele partide într-o uşoară scădere. Pe locul patru se află Alianţa Dreapta Unită formată din USR, PMP şi Forţa Dreptei, care înregistrează acelaşi scor pe care îl avea USR în ianuarie 2022.

SOS România trece pragul de 5% înregistrând însă un scor mai mare în ianuarie comparativ cu luna trecută.