Nicușor Dan promite: Iarna asta va fi mai bine. Termoenergetica a remediat avariile mari

„Iarna asta o să fie mai bine”, cu această afirmație, edilul Capitalei, Nicușor Dan, a ales să-i liniștească pe bucureșteni. Cocncret, spune primarul general, în urma lucrărilor efectuate la rețeaua de termoficare, locuitorii Capitalei vor avea o iarnă ceva mai liniștită din punct de vedere al energiei termice.

În cadrul unei emisiuni, Nicușor Dan a subliniat în mod expres că în timpul mandatului său, numărul de kilometri de conducte remediate depășește media atinsă de edilul precedent, Gabriela Firea.

„ În mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am făcut în 2021 28 – vorbesc de reţeaua principală – în 2022 am făcut 32, iar anul acesta o să facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am ştiut că sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută”, a declarat, joi seară Nicuşor Dan.