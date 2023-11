Nicușor Dan, primarul fără casă și plin de datorii. Peste 150.000 de euro are de dat

Nicușor Dan pare să fie unul dintre cei mai săraci edili din România. Cel puțin așa reiese din declarația de avere. Are un teren cumpărat de către el în 2007 în Brașov. Acesta are 7.640 de metri pătrați și este intravilan. Mai departe nu are nici măcar un apartament sau casă de locuit pe numele său.

Desigur că nu este trecut nici un contract de închiriere cu privire la vreun imobil în care stă. La capitolul mașini Nicușor Dan are un Citroen din 1986. Nu știm dacă mai merge cu acea mașină, dar sigur vehiculul nu respectă normele de poluare, având în vedere că este o mașină veche.

Nu are bunuri mobile, nu are credite, nici bijuterii de trecut în declarația de avere. Cu toate acestea a reușit să împrumute din toată sărăcia lui o persoană cu suma de 20.000 de euro.

Nicușor Dan, dator vândut

Ce are din plin, Nicușor Dan, sunt datoriile către bănci și persoane fizice. Deși a dat 20.000 de mii cu împrumut, a luat la rândul lui de 6 ori mai mult de la alții. Astfel are un credit la Garanti Bank care este scadent în 2032 și care are o valoare de 100.000 de euro. Mai are un credit la o persoană fizică care este scadent anul acesta și a cărui valoare este de 27.000 de euro.

Și încă un împrumut, tot de la o persoană fizică, făcut anul trecut și scadent anul acesta de 25.000 de euro. La capitolul venituri, Nicușor Dan are trecut doar salariul de primar General, 195.910 de lei pe an și alocațiile celor doi copii. Soția sa nu realizează niciun venit.

Chiar și în aceste condiții vitrege financiar, iată că primarul își plătește și datoriile, întreține și familia. Secretul cu privire la cum reușește îl știe numai el.