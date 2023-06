Gradul de poluare de pe litoralul românesc este alarmant. Ce au arătat rezultatele măsurătorilor făcute de specialiști

Specialiștii din România au făcut o serie de măsurtători pe litoralul românesc pentru a afla dacă nivelul de poluare a crescut în urma distrugerii barajului de la Kahovka, Ucraina. Silviu Gurlui, profesor de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a mers pe litoral, unde a făcut mai multe analize pentru a vedea cât de mult a crescut gradul de poluare în ultima perioadă.

Specialistul a explicat că situația de pe litoralul românesc nu este îngrijorătoare, fapt ce se poate vedea cu ochiul liber. Silvia Gurlui a mai adăugat că așteaptă rezultatul probelor din apă pentru a stabili gradul de poluare. „Ieri am parcurs peste 100 de kilometri și am cercetat majoritatea stațiunilor de pe litoral. Pe litoralul nostru nu am identificat nicio componentă provenită din Ucraina. Este vorba despre ceea ce se vede cu ochiul liber”, a declarat profesorul.

Litoralul românesc nu a fost afectat de distrugerea barajului din Ucraina

Silvia Gurlui a mai adăugat că sunt o mulțime de date de luat în calcul pentru a stabili gradul de poluare de pe litoralul românesc. Este important de precizat că pe plajele din România nu au fost găsite pe resturi sau obiecte care să fie asemănătoare cu cele din Ucraina. Barajul Kahovka a fost distrus în urma unei explozii la începutul lunii iunie.șLa doar câteva zile distanță, autoritățile ucrainene au închis plajele de la Odesa.

„Sunt foarte multe date. La nivel macro, nu am găsit resturi sau obiecte care să semene cu cele din Ucraina, însemnând, măcar de suprafață, că litoralul românesc nu a fost afectat. Totuși, trebuie să văd și rezultatele din apă”, a declarat Silviu Gurlui pentru postul de televiziune Antena 3 CNN. Viktor Komorin, directorul Centrului Național Ucrainean pentru Ecologie Marină, a explicat, la scurt timp de la distrugerea barajului, că în monstrele de apă preluate din Odesa a fost descoperit un exces semnificativ de compuși organoclorați, metale grele și altele. Există riscul ca aceste ape contaminate să ajungă și în România.