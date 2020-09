El a adăugat că Firea a spus în mod mincinos despre el că a luat bani de la cetăţeni pentru a îi ajuta în diferite chestiuni.

Scandalul a izbucnit după ce a fost dată publicității înregistrarea explozivă făcută publică de Dana Budeanu.

Înregistrarea conține un dialog între Nicușor Dan și un reprezentant al primăriei Sector 4, în care candidatul dreptei la primărie ar fi încearcat să împiedice o demolare ilegală.

„Voi intenta proces civil pentru calomnie, pentru afirmaţii calomnioase primarului PSD în funcţie Gabriela Firea, care a spus explicit că am luat bani pentru a ajuta cetăţenii în diferite chestiuni. E o afirmaţie mincinoasă pentru care trebuie să răspundă. Eu pricep că nu poată să înţeleagă că nu e în sistemul ei de valori că cineva poată să doneze bani, dar când faci afirmaţii mincinoase despre cineva, trebuie să plăteşti, pentru că am obligaţia de a-mi apăra reputaţia mea şi a celor din USB care au făcut voluntaria atâţia ani de zie şi de a apăra publicul de dejecţii în spaţiul public”, a declarat Nicuşor Dan, marţi într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că spusele lui se adeveresc privind faptul că va fi o campanie murdară şi are încredere în bucureşteni că vor vedea unde este adevărata corupţie.

„Această campanie că ce am spus eu despre corupţia din Primăria Capitalei e adevărat. Adevereşte ce am spus în august că va urma o campanie murdară. Înseamnă că am atins o caracatiţă de interese şi vă asigur că voi continua în această direcţie mâine dimineaţă la ora 10.00. Am încredere în discernământul bucureştenilor, am încredere că vor vedea că se încearcă o campanie pentru discredidarea mea şi vor vedea unde e corupţia adevărat de sute de milioane de euro şi vor vedea măsurile disperate ale acestei caracatiţe”, a conchis Dan.