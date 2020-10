Primarul general ales, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că nu se va mai întâmpla ca Primăria Capitalei să fie un obstacol pentru Ministerul Transporturilor, în situaţii precum cele care ţin de eliberarea unui certificat de urbanism.

Precizările au fost făcute în urma unei discuţii, la Ministerul Transporturilor, cu premierul Ludovic Orban şi ministrul Lucian Bode. Pe agenda discuţiilor figurau proiectele de infrastructură şi transport aferente Capitalei şi zonei metropolitane Bucureşti-Ilfov.

Citând o replică din filmul Casablanca, Nicuşor Dan a declarat la finalul întâlnirii că discuţia de la Ministerul Transporturilor „este începutul unei frumoase prietenii”. El a subliniat că Bucureştiul „este obligat” să colaboreze cu Ministerul Transporturilor, deoarece multe dintre proiecte care vizează mobilitatea ţin de colaborarea cu acest minister.

Lucian Bode, „am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureştiului”

„Am găzduit astăzi (vineri – n. r.), la sediul Ministerului Transporturilor, o primă întâlnire de lucru având drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructură de transport pe toate modurile: rutier, feroviar, metrou, aerian din regiunea Bucureşti-Ilfov. Am vorbit despre proiectele care vor transforma Bucureştiul în noul Bucureşti, un Bucureşti durabil, modern, conectat interior şi exterior cu un sistem modern de transport, a declarat Bode.

„Am dat startul unui proces amplu de construcţie, în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureştiului şi a regiunii Bucureşti-Ilfov din punctul de vedere al infrastructurii de transport, am prezentat stadiul pe fiecare proiect de dezvoltare şi am prezentat planul investiţional pentru următorii 10 ani, cu focusare pe regiunea Bucureşti-Ilfov”, a mai spus oficialul ministerial.

Orban, susținere totală pentru Nicușor Dan

Premierul Ludovic Orban a reafirmat „hotărârea fermă” de susţinere a tuturor proiectelor în care este necesară colaborarea între Primăria Generală a Capitalei şi Guvern.

„În ultimii 12 ani, atât primarii generali proveniţi din PSD, cât şi guvernele PSD, au ţinut Bucureştiul pe loc şi au împiedicat realizarea marilor proiecte pentru Bucureşti. Începând cu data de 27 septembrie, odată cu votul cetăţenilor din Bucureşti, lucrurile s-au schimbat radical în bine, avem un primar general serios, un primar general care cunoaşte problemele Bucureştiului, un primar general care are soluţii foarte clare, care trebuie puse în practică”, a afirmat Ludovic Orban.

Premierul a spus că, începând cu data de 27 septembrie, chiar înainte de a-şi prelua mandatul noul primar general, există „un dialog, analiză continuă a tuturor proiectelor în care este necesară colaborarea între Primăria Generală a Capitalei şi Guvern”.

„Reafirm hotărârea fermă de susţinere a tuturor proiectelor Primăriei Generale a Capitalei, reafirm angajamentul nostru ca toate proiectele care ţin de Guvern, în care Guvernul este implicat şi care sunt necesare pentru rezolvarea problemelor Capitalei României să fie derulate cu profesionalism, cu seriozitate, cu maximă viteză”, a declarat Ludovic Orban, vineri.