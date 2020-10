Primarul ales al Bucureștiului Nicușor Dan a povestit episoade neștiute din studenția petrecută în căminul D din Regie. A dezvăluit cum a făcut primii bani aducând blugi și mohair din Turcia, dar și cum mama prietenului său a datșpagă o Dacie 1100 pentru a avea o adresă de e-mail, în urmă cu 25 de ani.

„Jucam tenis cu piciorul pe aleea din Grozăvești. Mergeam și în discoteca R2. Am stat în căminul D”, își începe primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, poveștile din timpul studenției, în cadrul emisiunii realizate de Andi Moisescu.

Printr discuțiil legate de planurile sale ca primar general pentru următorii patru ani, Nicușor Dan a dezvăluit o poveste amuzantă, petrecută la câțiva ani după Revoluția din 1989.

„Am fost în Turcia. De două ori la Istanbul. Era vremea când se făcea comerț. Am fost prima dată într-o prospecțiune, am cumpărat blugi și toate astea, dar mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul. Ha, ha, ha! Fetele croșetau pulovere din mohair. A doua oară am venit cu șase saci de mohair în autocar. Bineînțeles, la vamă le-am distribuit și așa… Cum se făcea atunci”, a povestit noul primar al Bucureștiului.

O mașină, șpagă pentru un e-mail

Nicușor Dan, luat de valul amintirilor, a mai mărturisit:

„Asta se întâmplat în 1991 sau 1992. Și am câștigat vreo 400-500 de dolari. Împreună cu un prieten am cumpărat o mașină. Aveam o Dacie 1100 și eram printre puținii studenți care aveau mașină. După aceea am plecat în Franța amândoi. Și mașinii i-a înghețat apa în radiator sau ceva și, prin anul 1994 sau 1995, mama prietenului meu a dat această mașină spagă pentru a-i fi făcut e-mail. Ha, ha, ha!”, a mai spus amuzat Nicușor Dan, transmite Libertatea.ro

În emisiunea moderată de Andi Moisescu, prezentatorul a reușit să îl tragă de limbă și aflat un amănunt prea puțin știut legat de prenumele politicianului.

„Mama şi-a dorit să mă cheme Daniel, lucru care s-a şi întâmplat. Sunt primul copil iar în casa din Făgăraş, acolo unde am crescut, toţi bărbaţii se numeau Nicolae, aşa că mi-au pus Nicușor, fiind mai mic. În ceea ce priveşte numele fetiţei mele, eu şi soţia am avut o abordare chiar ştiinţifică. Aveam liste întregi cu prenume din care trebuia să alegem şi a durat vreo două luni până ne-am hotărât – Aheea”, a povestit Nicușor Dan.