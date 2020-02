Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, a vorbit, la Realitatea Plus, în emisiunea lui Denis Rifai, despre lupta electorală, dar și despre problemele cu care se confruntă bucureștenii.

„Eu aveam susținerea ca independent din partea USR. USR e parte a unei alianțe. Nu știu care e decizia pe care o va lua PLUS, dar dacă cele mai mari partide din București au luat decizia asta, cred că jocul e închis”, a declarat Nicușor Dan.

El a mai precizat că dacă toate partidele de Opoziție s-ar fi înțeles pe un alt candidat, s-ar fi retras din cursa electorală. Nicușor Dan ar fi aflat, joi dimineață, despre decizia pe care a luat-o PNL, fiind sunat de președintele PNL, Ludovic Orban.

„Am avut și o întâlnire cu Vlad Voiculescu. Am convenit că va fi o întâlnire între USR și PLUS pentru armonizarea strategiei de campanie la alegerile locale din București. Am făcut un sondaj la începutul lui ianuarie, iar un candidat al Opoziției la Primăria Capitalei ar obține între 55 și 60%”, a mărturisit candidatul.

În privința proiectelor pentru București, Nicușor Dan a pomenit doar câteva dintre prioritățile sale, urmând să își prezinte programul în campania electorală.

„Militez pentru managementul de trafic, pe care îl putem realiza în doi ani și jumătate. Vorbim de semaforizare inteligentă. Pariez de asemenea pe șoseaua de centură. Voi cere de la Ministerul Transporturilor șoseaua de centură. Toate spațiile verzi, în special cele dintre blocuri, să fie integrate într-un registru al spațiilor verzi și să fie transferate în planul urbanistic general”, a spus Nicușor Dan, potrivit realitatea.net.

Te-ar putea interesa și: