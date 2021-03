Nicușor Dan mai vrea un mandat la Primărie. Nicușor Dan consideră că mandatul său de 3 ani și 7 luni este insuficient pentru a rezolva „sistematic” problemele orașului. Motiv pentru care consideră că este „exclusă” candidatura sa la Cotroceni.

„Sunt aşa de multe restanţe pe care Bucureştiul le are şi aşa de multe lucruri de făcut în oraşul ăsta că nu am alte gânduri. Îmi doresc încă un mandat de primar, desigur, da! (…) Îmi doresc încă un mandat de primar pentru că problemele sunt, pe de o parte, mari, netratate sistematic de ani de zile şi, pe de altă parte, aşa cum am spus, anumite proiecte durează patru-cinci ani să le implementezi, din momentul în care ai luat decizia, până ai scris studiul de fezabilitate, până ai obţinut finanţarea, până ai scris proiectul tehnic, până îl implementezi cu adevărat şi patru ani e foarte puţin, cu atât mai mult în cazul nostru, eu am, de fapt, un mandat de 3 ani şi 7 luni”, a mai spus el într-un la Prima TV, notează Agerpres.

„PNL este partenerul meu”

„PNL este partenerul meu, eu sunt primar al Bucureştiului, PNL, împreună cu USR-PLUS, face majoritatea în Consiliul General, aşa cum USR-PLUS este partenerul meu în administrarea Bucureştiului, aceasta este situaţia de fapt. În momentul acesta nu mă gândesc decât cum să rezolvăm problemele Bucureştiului. (…) Pentru moment, preocuparea mea este strict administrativă. (…) Ca să iei o astfel de decizie trebuie să faci un proces de reflecţie pe care în momentul de faţă nu-mi permit, adică toată energia este pe partea administrativă”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan.

Nicușor Dan mai vrea un mandat la Primărie. El a precizat că preşedintele PNL, Ludovic Orban, nu i-a cerut să devină membru de partid. Primarul a mai menţionat că are o relaţie bună cu premierul Florin Cîţu. Despre USR PLUS a comentat că este partenerul său în Consiliul General, afirmând și că are un dialog şi cu vicepremierul Dan Barna.

El a mai spus că va avea o relaţie profesională cu noul prefect Alin Stoica, menţionând că declaraţiile critice pe care acesta le-a făcut la adresa sa sunt „opinii politice” în campania electorală.

„E o opinie politică. A fost făcută într-un moment de campanie electorală. Acum dumnealui este prefect. Vom avea o relaţie profesională. Ne obligă la asta voturile pe care le-am obţinut fiecare”, a conchis Nicuşor Dan.