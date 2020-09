Candidatul dreptei a mers, joi, la uzinele care se ocupă de repararea tramvaielor din București pentru a se întâlni cu Gabriela Firea și a avea o dezbatere, dar, spune Nicușor Dan, candidata PSD a evitat întâlnirea.

„Pentru că am aflat că astăzi, la ora 11, adică acum, primarul în funcție urmează să viziteze uzinele URAC din spatele nostru, care țin de STB. După cum știți i-am adresat de-a lungul timpului mai multe provocări Gabrielei Firea de a participa la o dezbatere și domnia sa a zis că vrea să fie la o bază STB și, atunci, m-am gândit să-i îndeplinesc dorința.

De aceea am pus pupitrul, o așteptăm în continuare. Am sunat-o la ora 10 și i-am spus că o să fiu aici. Nu mi-a răspuns. I-am trimis un SMS. Știe de această invitație. Vă propun să o mai așteptăm 10 minute să vedem dacă apare. După cum vedeți, am fost cavaler și am păstrat un loc la umbră”, și-a început șarja Nicușor Dan, nemulțumit de lipsa unei dezbateri cu actualul primar general.

El a anunțat că va aborda trei subiecte: achiziția de tramvaie, Parcul Verdi și ceea ce a numit „o companie de dezinformare, care continuă să se desfășoare în stilul anilor 90”.

Acuzații de corupție. „În orice țară normală, primarul în funcție și-ar fi dat demisia”

„După cum știți, acum două zile, Primăria Capitalei a fost nevoită, obligată de instanță să atribuie contractul pentru cele 100 de tramvaie către Astra Arad. A fost o licitație cu dedicație. A fost un act de corupție și sunt convins că Parchetul se va sesiza în acest caz. A fost o licitație în care Primăria Capitalei a favorizat, pe față, o firmă turcească în detrimentul unei firme românești”, a acuzat Nicușor Dan.

„Din fericire, mai întâi în Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor și apoi Curtea de Apel București au demascat acest act de corupție și au anulat atribuirea inițială către firma turcească. Într-o astfel de situație, în orice țară normală, primarul în funcție și-ar fi dat demisia, nu este cazul cu actualul primar. Ce e clar, este clar că Primăria Capitalei și-a dorit din tot sufletul ca firma turcească să câștige. CNSC a găsit șase nereguli în procedura de licitație și cu toate că aceste nereguli erau evidente, Primăria Capitalei a contestat la Curtea de Apel și a fost, practic, în fața Curții de Apel, a fost avocatul firmei turcești, care câștigase inițial licitația”, a continuat candidatul PNL și USR-PLUS.

„Sper ca procurorii să lămurească de ce se întâmplă că firmele turcești câștigă într-una licitații pe autobuze, troleibuze, tramvaie în București. În plus, Primăria a secretizat documentația de licitație, ceea ce este un nou abuz. Primit că voi desecretiza întreaga documentație, pentru ca opinia publică și organele să poată să facă analiza proprie”, a adăugat Nicușor Dan.

Patru ani pierduți. „Ce face Primarul PSD? Vopsește un tramvai cu picățele roșii și pretinde că l-a modernizat”

„Cel mai important lucru pentru bucureșteni, au fost patru ani pierduți. Bucureștenii puteau să aibă aceste tramvaie și nu le-au avut timp de patru ani. Primăria a pierdut doi ani ca să înțeleagă că există bani europeni pentru ele. A mai pierdut un an cu licitația și a mai pierdut un an după ce au refuzat să ofere contractul firmei care a câștigat licitația.

Și ce face Primarul PSD? Și acesta este motivul pentru care ne aflăm aici. Vine la uzina STB, la URAC, vopsește un tramvai cu picățele roșii și pretinde că l-a modernizat. De fapt, tramvaiul pe care o să vi-l prezinte face parte dintr-un lot de 46 de tramvaie care au fost modernizate în intervalul 2010-2015 și, așa cum am spus, ce face Primăria azi? – doar îl vopsește în alte culori, picățele roșii și pretinde că l-a modernizat ea însăși.

Dacă chiar voia să modernizeze flota de tramvaie, Primarul putea să înceapă cu cele 200 de tramvaie, care stau în momentul acesta. Din cele 460 de tramvaie pe care Bucureștiul le are, 200 stau sau putea măcar să pună aer condiționat în tramvaie. 90% dintre tramvaiele pe care Bucureștiul le are, nu au aer condiționat în momentul acesta”, a mai acuzat candidatul la Primăria Capitalei.

El a vorbit și despre lipsa lucrărilor de modernizare la liniile de tramvai și despre garniturile care merg lent sau deraiază.

Campania de telefoane otrăvite a șefului sindical din STB

Mai mult, Nicușor Dan l-a acuzat pe șeful sindicatului STB, aflat pe o poziție eligibilă a PSD în Consiliul General, că dezinformează spunând că, dacăva fi ales primar, candidatul de dreapta va elimina subvenția și biletul de autobuz va costa 6 lei. „Ne-am întors la nivelul anilor 90 și PSD folosește o campanie de telefoane otrăvite, în care bucureștenii sunt sunați și li se spune aceeași minciună, că subvenția va fi tăiată și că biletul de autobuz va costa 6 lei”.

„Subvenția nu va fi tăiată, ca să fie foarte clar. E comic, e ridicol că cei care spun că vom tăia subvenția, sunt exact ăia care nu o plătesc și care au dus STB-ul, astăzi, în insolvență. Și vreau să fiu, din nou, foarte clar: dacă această administrație PSD rămâne la conducerea Primăriei Capitalei, STB va intra în faliment și nu vom mai avea transport public deloc. Acesta este adevărul. Aceasta este realitatea cu care ne vom confrunta, dacă această administrație complet incompetentă, dincolo de faptul că este coruptă, a rămâne la putere în București.

Din fericire, mai avem două săptămâni și jumătate și sunt optimist că bucureștenii vor judeca cu mintea lor, care este realitatea și care este realitatea virtuală care le este vândută pe banii lor, de fapt”, a încheiat Dan subiectul STB.

Parcul Verdi, „cel mai mare tun al administrației Firea”

Al doilea subiect de atac la Gabriela Firea a vizat Parcul Verdi. „Este cel mai mare tun al administrației Firea, 50 de milioane de euro, de 10 ori peste prețul piesei. Ancheta Rise Project dezvăluie o grupare de interese și complicități cu Primăria, infracțiunea se putea vedea și din documentele publice”, a acuzat Nicușor Dan.

„Primăria a negociat cu proprietarii, dobânditori de drepturi litigioase, inițial un preț de 1100 de euro pe mp, fără să țină cont că este spațiu verde și pe spațiu verde poți să construiești cam de 10 ori mai puțin decât poți să construiești pe un teren normal. Prețul trebuia să fie undeva la 100 euro pe mp, nu 1100 și după ce proprietarii au fost mulțumiți cu 1100 euro pe mp, s-au întâlnit, din nou, și le-a dat 1300 euro pe mp. Dacă vă puteți închipui…

Este flagrant că nu s-a răscumpărat tot parcul. S-au răscumpărat niște parcele în mijlocul parcului, care nu pot să fie folosite dacă nu cumperi și marginile. Ca dovadă, nu s-a amenajat nimic în cei doi ani de când aceste parcele au fost răscumpărate”, a mai spus candidatul PNL și USR-PLUS.

„Ce face primarul PSD? Minte ca de obicei și vine și spune că nu a avut nimic de-a face cu această procedură de achiziție, că nu a făcut parte din comisie, însă, membrii comisie sunt oamenii ei de încredere, îi găsiți în dispoziția prin care această comisie a fost numită. Primarul General a venit și a susținut cu fervoare acest proiect în ședința de

Consiliu General și, din nou, ar fi comic, dacă nu ar fi tragic. În acea ședință de Consiliu General, viceprimarul PSD, Bădulescu, a venit și a spus consilierilor generali: Fraților, nu vă fie frică de DNA. astăzi este o zi istorică. Ce se întâmplase în acea zi istorică? Tudorel Toader o propunea pe Adina Florea la șefia DNA”, a mai spus Nicușor Dan.