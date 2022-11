Nicușor Dan anunță proiectul pentru trenul metropolitan. Care sunt rutele pe care va circula

Nicușor Dan a postat pe contul său personal de Facebook un mesaj de interes pentru bucureșteni. Primarul general al Capitalei a început prin a spune că a fost făcut „Încă un pas pentru proiectul trenului metropolitan!”. Așadar, el a anunțat că va fi demarat un studiu de fezabilitate pentru amplasarea a zece staţii ale trenului metropolitan în Bucureşti, pe traseele Gara de Vest – Gara de Nord, Gara de Nord – Gara Obor şi Gara de Vest – Gara Obor.

Acest studiu va fi realizat datorită protocolului semnat cu CFR. Acesta a fost aprobat joi, 10 noiembrie, în ședința Consiliului General. „Protocolul face referire la prima etapă din proiect, respectiv dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord. Stațiile de oprire vor fi amplasate pe traseele Gara de Vest – Gara de Nord, Gara de Nord – Gara Obor și Gara de Vest – Gara Obor. Acestea vor fi peroane, nu gări propriu-zise, iar realizarea fiecărei stații de oprire va costa între 200.000 şi 500.000 de euro”, a anunțat Nicușor Dan.

A mai fost realizat un studiu de fezabilitate

În aceeași postare, primarul Capitalei a mai adăugat că a mai fost realizat un studiu de fezabilitate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public. Acesta a fost întocmit în legătură cu întreaga reţea CFR din Ilfov. Cu toate acestea, documentul nu a inclus și o serie de calcule economice. Nicușor Dan a încheiat prin a spune că CFR va ști, la jumătatea anului 2024, care este planul de investiţii pentru modernizarea liniilor.

În plus, edilul a declarat, după finalul ședinței de astăzi, că este vorba despre 10-11 stații. „Vorbim de inelul din jurul Bucureștiului, așa numita linie de Constanța care trece prin Pipera și deservește Gara Obor și intrările și ieșirile din București”. Tot traseul ar însuma 600 de km. De asemenea, primarul Capitalei a mai precizat că Ministerul Transporturilor prin CFR are în curs de elaborare un studiu de fezabilitate care a început în aprilie și are termen de finalizare doi ani pentru întreaga structură.