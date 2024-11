Justitie Nicușor Dan, amenzi de peste 380.000 de lei







Tribunalul București a finalizat soluționarea celor 39 de dosare, deschise de Nicușor Dan, care cer anularea autorizațiilor de construire emise de Radu Mihai, fostul primar al Sectorului 2.

Toate cheltuielile costă 385.540 de lei, iar suma poate fi achitată în totalitate din bugetul primăriei, Nicușor Dan nu trebuie să plătească nimic din banii săi.

Cum s-a finalizat prima parte a procesului

În urma soluționării celor 39 de doasare de către Tribunalul București, în care primarul Capitalei a contestat tot atâtea autorizații de construire emise de Radu Mihai, fostul edil al Sectorului 2, concluzia primei părți a procesului este că totalul de plată pentru cheltuielile de judecată trebuie plătit de Nicușor Dan.

TMB este de neclintit

Până acum, TMB are aceeași decizie: respinge cererile lui Nicușor pe motivul lipsei de calități procesuale active. Argumentele aduse susțin că este imposibil ca edilul capitalei să atace în instanță autorizațiile de construire emise de primarii sectoarelor, această acțiune fiind posibilă doar dacă este făcută de prefectul capitalei.

Cu toate astea, această deciziie nu este definitivă. Hotărârea decisiva va fi luată de către Curtea de Apel București.

Nicușor Dan, primarul Capitalei, nu este obligat să achite suma din banii săi

În urma deciziei TNB, pentru cele 27 de cauze dintre 39 în total, Nicușor Dan trebuie să plătească suma de 385.740, echivalent cu o garsonieră sau un apartament cu două camere mai modest.

Cu toate asta, este necesar de menționat faptul că Primăria Capitalei apare în toate procesele subtitlul de co-reclamant, alături de Nicușor Dan. Prin urmare, obligația achitării se împarte pentru cei doi reclamanți. Astfel, Nicușor Dan nu este obligat să plătească din banii lui, ci se poate folosi de conturile primăriei, din banii publici ai bucureștenilor.

Acest scenariu se poate agrava dacă Curtea de Apel București va păstra toate sentințele TNB, suma putând să ajungă chiar până la 500.000 de lei.

Minutele ultimelor zece procese pierdute de primarul capitalei, Nicușor Dan, conform Luju.ro

sentinta nr. 3950/2024 din dosarul nr. 18073/3/2023(judecator Alexandra Voinea):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Respinge actiunea, ca fiind formulata de persoane lipsite de calitate procesuala activa. Obliga reclamantii la plata catre parata S.C. AC PROPERTIES & INVESTMENT S.R.L. a cheltuielilor de judecata in cuantum de 10.000 lei reprezentand onorariu de avocat redus. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntata azi, 11.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”;

sentinta nr. 3490/2024 din dosarul nr. 18064/3/2023(jud. Cristina-Andreea Boaje):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Respinge actiunea ca fiind formulata de persoane lipsite de calitate procesuala activa Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la data comunicarii. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a II a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntata, astazi, 28.05.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.”;

III. sentinta nr. 1246/2024 din dosarul nr. 31079/3/2023 (jud. Ana-Maria Banica):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata de parati. Respinge cererea de chemare in judecata, ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala activa. Obliga reclamantii la plata catre paratii Epure George Dan si Epure Mihaela la plata sumei de 8000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cerere de recurs se va depune la Tribunalul Bucuresti-Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntata azi, 14.03.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei”;

sentinta nr. 1611/2024 din dosarul nr. 31081/3/2023 (jud. George-Alexandru Lazar):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active, invocata prin intampinare. Respinge cererea, ca formulata de o persoana care nu are calitate procesuala activa. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal. Pusa la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 28.03.2024”;

sentinta nr. 3161/2024 din dosarul nr. 18069/3/2023 (jud. Paula-Maria Marin):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata de parati, atat cu privire la cererea de suspendare, cat si cu privire la cererea principala. Respinge cererea de suspendare, ca fiind formulata de persoane lipsite de calitate procesuala activa. Respinge cererea de chemare in judecata, ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala activa. Obliga reclamantii, in solidar, sa plateasca paratei ABSOLUTE BUILDING INTEGRATED SRL suma de 12.800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei astazi, 20.05.2024”;

sentinta nr. 3162/2024 din dosarul nr. 31087/3/2023 (jud. Paula-Maria Marin):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata de parati, atat cu privire la cererea de suspendare, cat si cu privire la cererea principala. Respinge cererea de suspendare, ca fiind formulata de persoane lipsite de calitate procesuala activa. Respinge cererea de chemare in judecata, ca fiind introdusa de persoane fara calitate procesuala activa. Obliga reclamantii, in solidar, sa plateasca paratei ATLAS SOLARIS SRL suma de 47,364.86 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei astazi, 20.05.2024”;

VII. sentinta nr. 4830/2024 din dosarul nr. 31563/3/2023 (jud. Florina-Alexandra Trandafir):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Respinge cererea de chemare in judecata, ca fiind formulata de persoane fara calitate procesuala activa. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata astazi, 05.07.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”;

VIII. sentinta nr. 4040/2024 din dosarul nr. 31080/3/2023 (jud. Florina-Alexandra Trandafir):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Respinge cererea de chemare in judecata, ca fiind formulata de persoane fara calitate procesuala activa. Obliga reclamantii, in solidar, la plata catre parata S.C. SUNSET LAKE INVESTI?II SRL a sumei de 14875 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata astazi, 14.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”;

sentinta nr. 5138/2024 din dosarul nr. 31565/3/2023 (jud. Ana-Maria-Georgiana Flucus):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Respinge cererea de chemare in judecata, ca fiind formulata de persoane fara calitate procesuala activa. Reduce din oficiu cheltuielile de judecata constand in onorariul avocatial la suma de 8000 lei. Obliga reclamantii, in solidar, la plata catre parata Hercesa Imobiliaria SRL a sumei de 8000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul avocatial, redus din oficiu. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 19.07.2024”;

sentinta nr. 7413/2024 din dosarul nr. 31075/3/2023 (jud. Sofia-Sanziana Crisan):

„Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active. Respinge cererea de anulare si de suspendare a executarii autorizatiei de construire nr. 49/08.02.2023, pentru lipsa calitatii procesuale active. Obliga reclamantii la plata catre parata Alpha Residence SRL a sumei de 8.880,73 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata si la plata catre parata Eden Capital Development SRL a sumei de 8.880,73 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare pe capatul de cerere privind suspendarea executarii autorizatiei de construire si in 15 zile de la comunicare in rest. Recursul se depune la Tribunalul Bucuresti, Sectia a II-a contencios administrativ si fiscal. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 25.10.2024”.