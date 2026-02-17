Nicuşor Dan a explicat de ce România nu va intra deocamdată în Consiliul pentru Pace

România va participa la Comitetul pentru Pace ca observator, a declarat marţi preşedintele Nicușor Dan, adăugând că este în interesul ţării să facă acest pas şi meargă în direcţia organizaţiei.

Președintele Nicușor Dan a explicat că discuțiile privind aderarea României la Consiliul pentru Pace vor continua, deoarece Carta organizației conține prevederi care intră în contradicție cu angajamentele internaționale ale țării.

„În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la RRA, despre participarea la Consiliul pentru Pace din SUA.

În acest sens, președintele a făcut referire la sancțiunile care ar putea fi stabilite de reprezentanții Consiliului.

„De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a adăugat președintele.

El a adăugat că discuţiile privind statutul României în organizație sunt în curs şi vor mai dura. În prezent, are loc prima întâlnire de lucru a comitetului, Board of Peace, la care România va fi prezentă ca observator.

Președintele Nicușor Dan a explicat că, după primirea invitației la prima ședință, a solicitat clarificări privind rolul unui stat care nu este membru, dar care urmărește direcția organizației.

„După câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reunie şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a continuat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că statutul de observator îi permite României să contribuie la deciziile organizaţiei fără ca acestea să fie opozabile.

„Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, pot să spui că această decizie nu o susţinem, nu o punem în practică”, a adăugat el.

Pe agenda primei întâlniri se va afla exclusiv situaţia din Gaza. Șeful statului a mai spus că țara noastră este interesată să mențină relația privilegiată cu Statele Unite, considerată un pilon important de securitate.

„Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluţie a ONU, care dă cumva direcţii pentru cum se arate Gaza şi regiunea în perioada următoare. Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat despre posibile discuţii bilaterale în timpul vizitei în SUA, preşedintele a menţionat că, momentan, nu sunt planificate.

„E posibil să fie incidentală o discuţie de salon, aşadar. Pentru moment, o discuţie bilaterală, cu agendă, nu este planificată”, a afirmat Nicușor Dan.