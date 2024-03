Social Update. Scandal în Educație. Copilul violat la școală, audiat. Directoarea, acuzată de mușamalizare







Astăzi au început audierile în cazul de viol de la Școala Titulescu din București. Copil de opt ani, care le-a povestit părinților că a fost victima a două agresiuni comise de colegii săi, a fost audiat.

Update:

Ministrul Educației, Ligia Deca, a venit în cursul zilei de marți cu o primă reacție, anunțând că a fost trimis Corpul de Control al Ministerului atât la școală, cât și la Inspectorat, pentru a avea și un punct de vedere obiectiv cu privire la cazul de violență în școală.

În plus, se va examina comunicarea interinstituțională, deoarece reprezentanții Ministerului au afirmat că s-au autosesizat, în timp ce directoarea școlii a susținut că a trimis o sesizare la Minister cu privire la caz.

„Ministerul Educației nu a fost notificat de școală sau de Inspectorat. Am aflat din presă despre acest caz”, a spus Ligia Deca.

Știre inițială:

După ce ieri au ieșit la iveală detaliile despre violul de la școala „Nicolae Titulescu” din București, astăzi au început audierile, primul interogat fiind chiar copilul agresat de colegii săi.

Minorul, audiat de procurorii în cazul de viol

Marți dimineață, procurorii l-au interogat pe copilul implicat în cazul de viol de la Școala Nicolae Titulescu din centrul Capitalei. Aceste acțiuni vin în urma protestelor a numeroși părinți, declanșate în urma dezvăluirii evenimentelor. Procurorii au ridicat și înregistrările de pe camerele de supraveghere din școală. În prezent, aceștia așteaptă rezultatele analizelor efectuate de INML pentru a continua ancheta.

Directoarea școlii „Nicolae Titulescu”, acuzată de mușamalizare

Directoarea școlii „Nicolae Titulescu”, acuzată de mușamalizare de părinții copiilor din instituție, se justifică invocând „nevoia de discreție”.

„Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media în ultimile zile cu privire la acuzațiile de viol care s-ar fi întâmplat în incinta școlii Nicolae Titulescu, atât din nevoia corectei informări a opiniei publice, cât și din necesitatea evidentă de a asigura un climat optim în interiorul unității de învățământ, vă comunicăm următoarele.

Când a fost sesizată posibila comitere a unui abuz asupra unui elev de către un alt elev al școlii, în anul 2022, am pus la dispoziția organelor abilitate, din prima clipă, absolut toate informațiile necesare, conform procedurilor legale în vigoare, pentru facilitarea cercetării cazului. Din perspectiva instituției noastre și a prerogativelor legale ce ne revin, am desfășurat anchete interne din dorința sinceră de a clarifica toate aspectele.

Menționăm că, din considerente legale și procedurale, cât și pentru a proteja intimitatea elevilor potențial implicați, am considerat oportun să existe discreție cu privire la caz, neasumând riscul retraumatizării psihoemoționale sau a excluziunii pentru elevul respectiv”, spus directoarea școlii în fața jurnaliștilor.

Cercetare penală pentru abuz sexual

„În anul 2022, cercetarea penală a dus la clasarea dosarului și anularea suspiciunii de viol. În legătură cu cea de-a doua acuzație privind un nou posibil caz de viol, vă aducem la cunoștință că în prezent există un nou dosar de cercetare penală în curs de soluționare. Până la finalizarea cercetărilor și emiterea concluziilor oficiale în legătură cu cea de-a doua acuzație, respectând prevederile legale, nu putem oferi momentan alte detalii.

Precizăm că la nivelul școlii au fost luate toate măsurile necesare, în conformitate cu procedurile legale ce se impun în aceste situații, asumându-ne responsabilitatea ce ne revine pentru protejarea tuturor elevilor și clarificarea acuzațiilor formulate,” a declarat directoarea școlii „Nicolae Titulescu”.

Ministerul Educației susține că n-a știut nimic

Înainte de începerea audierilor, o primă reacție a venit luni din partea Ministerului Educației care susținea în decursul zilei de ieri că nu au primit nicio sesizare din partea școlii.

„Școala nu a făcut o sesizare, iar din acest motiv primește un răspuns personal. În urma reportajului, au fost demarate cercetările. Ministerul Educației nu a fost sesizat nici în 2022 și nici acum”, au spus luni repezentanții Ministerului Educației.

Părinții au protestat în fața școlii Nicole Titulescu

Zeci de părinți au protestat luni în fața Școlii „Nicolae Titulescu” din București. Scandalul a izbucnit după ce părinții unui elev au anunțat că fiul lor fost abuzat sexual de două ori.

Acum, părinții adolescentului acuză conducerea că ar intenționa să mușamalizeze cazul. Iar Inspectoratul și Ministerul susțin că abia au aflat de situația petrecută în școala din Capitală.

„Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor", a declarat mama victimei.

În același timp, părinții victimei susțin că dețin documente de la INML, care atestă că minorul a fost abuzat sexual.