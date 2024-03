Social Scandal în Învățământ. Protest al părinților, după cazul de viol în toaletă. Video







Zeci de părinți au ieșit la protest în fața Școlii "Nicolae Titulescu" din București. Scandalul a izbucnit după ce părinții unui elev, în vârstă de 10 ani, au anunțat că fiul lor fost abuzat sexual de două ori. Acum, părinții adolescentului acuză conducerea că ar intenționa să mușamalizeze cazul. Iar Inspectoratul și Ministerul susțin că abia astăzi ar fi aflat despre scandal.

Zeci de persoane iau parte la protest, în fața unei unități școlare din centrul Capitalei. Este vorba despre Școala Nicolae Titulescu, unde un elev ar fi fost agresat sexual de două ori. Părinții sunt revoltați și spun că actuala conducere a unității școlare ar încerca să mușamalizeze cazul.

Protest la Școala Nicolae Titulescu

Zeci de părinți iau parte la protestul din Școlii Nicolae Titulescu din centrul Capitalei, după ce s-a aflat că un copil de doar 8 ani a fost violat de un altul de 11 ani, în toaleta unității.

Agresiunea s-ar fi produs în urmă cu doi ani, însă conducerea școlii situate la doi pași de Piața Victoriei nu a luat măsurile necesare. La câteva luni distanță, adolescentul ar fi fost supus din nou unui abuz sexual.

Revolta părinților

O parte dintre părinții elevilor cRe învață în școala respectivă acuză conducerea vrea să mușamalizeze cazul. Conform părinților victimei, colegii agresori aveau vârste apropiate victimei. Prima agresiune s-a petrecut în urma cu doi ani, în toaleta școlii, când victima avea doar 8 ani, iar agresorul, 11 ani.

„Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor", a declarat mama victimei.

Protest la Școala Nicolae Titulescu. Ce spun reprezentanții Ministerului Educației

Reprezentanții Ministerului Educației susțin că nu au primit vreo sesizare din partea școlii. O echipă de inspectori a ajuns abia în această dimineață la școala respectivă, cu scopul efectuării unei anchete interne.

„Școala nu a făcut o sesizare, iar din acest motiv primește un răspuns personal. În urma reportajului, au fost demarate cercetările. Ministerul Educației nu a fost sesizat nici în 2022 și nici acum”, au spus repezentanții Ministerului Educației.

În același timp, părinții victimei susțin că dețin documente de la INML, care atestă că minorul a fost agresat sexual.

Reacția conducerii unității școlare

Luni dimineață, actuala conducere a școlii a transmis un comunicat, prin intermediul căruia sunt enumerate măsurile care ar fi fost luate în ultimii doi ani.

„Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media în ultimele trei zile, cu privire la o presupusă agresiune sexuală, comisă asupra unui fost elev al școlii noastre din ciclul primar, atât din nevoia corectei informări a opiniei publice, cât și din necesitatea evidentă de a asigura climatul optim în interiorul unității de învățământ, vă comunicăm următoarele:

Când ne-a fost sesizată posibilitatea comiterii de abuz asupra unui elev, de către un alt elev al școlii, am pus la dispoziția organelor abilitate, din prima clipă, absolut toate informațiile necesare clarificării situației. Din perspectiva instituției noastre și a prerogativelor legale ce ne revin, am desfășurat, în egală măsură, anchete interne, în spiritul unei maxime transparențe și dorinței sincere de a clarifica toate aspectele.

În cadrul procedurii judiciare, primul dosar a fost clasat, în anul 2022. Ulterior, o altă plângere la organele abilitate, cu privire la același elev, a condus la deschiderea unui alt dosar, care este în curs de desfășurare.

Menționăm că din considerente legale și procedurale, cât și pentru a proteja intimitatea elevilor potențial implicați, până la concluziile oficiale ale unei anchete, am considerat oportun să existe discreție cu privire la caz, neasumând riscul traumatizării psiho-emoționale sau excluziunii pentru vreun copil înscris la școala noastră.

În lumina celor de mai sus, coroborate cu întreaga disponibilitate a conducerii Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, de a depune absolut toate diligențele pentru clarificarea situației, cu dorința de a îndeplini responsabilitatea ce ne revine, punem întotdeauna interesul elevilor noștri pe prim-plan.

Pentru orice alte aspecte de clarificat, rămânem permanent la dispoziția părinților și celor interesați, asigurându-i că am acționat permanent cu profesionalism și corectitudine, în spiritul imperativelor morale și legale", se arată în comunicatul conducerii Școlii Nicolae Titulescu.