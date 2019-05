Mesajul unui liberal sincer: ”Am băut din șampania amară a victoriei”

Singurul politician liberal, din provincie, care a avut onoarea de a-i felicita pe cei de la USR-PLUS, pentru rezultatul obținut la alegerile europarlamentare, este primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu.





În timp ce liberalii din Cluj par a fi intrat în doliu, după ce USR Cluj i-a zdrobit la propriu, cu aproape 42 la sută din voturi, un mesaj de bărbăție vine de la liderul PNL din Timișoara.

Edilul din Timișoara a scris pe facebook un mesaj de felicitare. "Timişoara, Clujul, Ploieştiul, Braşovul, Iaşiul, oraşe de primă linie, după Bucureşti, câştigate, toate, la europarlamentare, de fenomenul USR-PLUS. Cu fair-play, le adresez învingătorilor felicitări. Am tăria să o fac, deşi recunosc, prin performanţa lor, mi-au făcut un pic - şi chiar mai mult de-un pic - amară şampania victoriei naţionale a partidului meu, Partidul Naţional Liberal. Eu nu am ce să reconsider în relaţia cu USR, pentru că eu am respectat electoratul USR, am reacţionat de fiecare dată la atitudinile incorecte ale unor lideri şi atât. Ei trebuie să înţeleagă că adversarul lor nu este PNL, ci PSD şi noi, la fel, că adversarul este PSD, nu USR. Poate poporul român va vrea să avem alianţe. Ori dacă noi ne aruncăm cuvinte grele unii altora, va fi mai greu să funcţioneze aceste alianţe. De aceea, eu am făcut apel la ponderare şi la respect reciproc, dar nu sunt omul care să se lase călcat de nimeni şi pentru nimic", a scris Nicolae Robu.

