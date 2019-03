Lovitură pentru Nicolae Manolescu. Curtea de Apel a luat hotărârea

Curtea de Apel București a dispus continuarea verificărilor în dosarul fostului ambasador al UNESCO Nicolae Manolescu. Agenția Națională de Integritate va continua verificarea averii criticului literar.





Agenția Națională de Integritate a descoperit, în 2014, o diferență de aproape 327.000 de lei în averea criticului literar Nicolae Manolescu. Decizia Curții de Apel obligă Comisia de verificare a averilor de pe lângă Curtea de Apel București, scriu jurnaliștii de la luju.ro.

„ANI a demarat dosarul privindu-l pe Manolescu in urma unei sesizari formulate in 2011 de catre jurnalistul Victor Roncea. Concret: la inceputul anului 2011, ziaristul a sesizat ANI, reclamand ca Nicolae Manolescu Apolzan (ambasadorul Romaniei la UNESCO in perioada 20 noiembrie 2006 – 7 mai 2015) nu isi mai publicase nicio declaratie de avere sau de interese de pe 5 iunie 2009”, mai scriu jurnaliștii de la luju.ro .

Sesizarea formulată de Victor Roncea:

„Catre: Agentia Nationala de Integritate

http://www.integritate.eu

Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sector 1, Bucuresti – Romania

Dlui Alexandru Catalin Macovei

Dlui Horia Georgescu

Re: Sesizare Manolescu Apolzan Nicolae, Ambasadorul Romaniei la UNESCO

Stimati Domni,

Va scriu in calitate de simplu cetatean al Romaniei. In primul rand permiteti-mi sa va felicit pentru activitatea dvs recenta privind controlul averilor liderilor sindicali, conform noii Legi ANI, cerinta sustinuta de senatorul Iulian Urban inca de anul trecut si, la randul meu, de mine personal, pe vremea cand activam in presa centrala. Sa speram ca, intr-un viitor nu prea indepartat vor urma la rand si jurnalistii “de elita”, dupa magnatii sindicali, conform legii bunului simt si urmatoarei variante a Legii ANI.

Pana atunci, va propun astazi sa va aplecati asupra unei personalitati care considera ca se ridica deasupra Legii ANI. Este vorba de Manolescu Apolzan Nicolae, ambasador al Romaniei la UNESCO, care nu si-a mai depus nici Declaratia de Avere si nici pe cea de Interese inca din 05.06.2009.

La data repectiva, teoretic, Manolescu Apolzan Nicolae se afla la post, la Paris, impreuna cu sotia sa de la acea vreme, Manolescu Apolzan Ioana, angajata pe post de Secretar III si castiga 40.888 Euro, el si 25.129 Euro, ea. Fata de anul precedent, 2008, constatam ca li se marise salariul de la 32.304, el si de la 17.028, ea.

Cum de la acea data el a uitat sa mai depuna vreo Declaratie, conform Legii, am urmarit totusi evolutia lui prin deja fosta sa sotie, Manolescu Apolzan Ioana, acum promovata la rangul de Secretar II la aceeasi Legatie, care si-a depus ultima Declaratie la 25.10.2010. Conform acesteia, salariul celor doi era anul trecut de 37.547 Euro si 19.064 lei, el si de 22.995 Euro si 15.493 lei, ea.

De asemenea, domnul ambasador si-a pastrat si postul de profesor la Universitatea Bucuresti (conform portalului acesteia: http://www.unibuc.ro/ro/cd_nicomanolescu_ro), cat si cele de la urmatoarele institutii, la care, teoretic, activeaza in acelasi timp in care este si ambasador la Paris si de unde incaseaza remuneratii mai mult sau mai putin consistente, respectiv: Uniunea Scriitorilor din Romania, Presedinte – 56.580 lei; Academia Romana, (doar) Membru corespondent – 36.144 lei; Fundatia Romania Literara, Director General – 2723 lei; ziarul Adevarul, Colaborator – 31.166 lei; ziarul EvZ, Colaborator – 17.760 lei; Societatea Romana de Radiodifuziune, Colaborator – 2940 lei; CopiRo, Drepturi de Autor – 2072 lei; Editura Litera, Drepturi de Autor – 5649 lei; Editura Paralela 45, Drepturi de Autor – 66.693,3 lei. Aceasta era situatia pe 2009 – 2010, dupa cum transpare din Declaratia de Avere depusa la MAE de fosta sa sotie, Manolescu Apolzan Ioana (http://mae.ro/node/5132). De atunci, nu mai stim nimic…

Doliu URIAS in lumea filmului! S-A STINS in urma cu putin timp... Vestea a fost un SOC pentru TOTI

Pagina 1 din 2 12