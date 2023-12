Nicolae Ciucă asigură Republica Moldova de sprijinul total al României pentru aderarea la UE

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a stat de vorbă telefonic cu premierul din Republica Moldova, Dorin Recean, și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

În lumina acestei situații, Nicolae Ciucă le-a transmis liderilor moldoveni că România va continua să fie un susținător principal al Republicii Moldova în demersul său de aderare la Uniunea Europeană.

Totodată, Ciucă a exprimat că așteaptă cu interes o întâlnire ulterioară cu Dorin Recean și Igor Grosu pentru a aborda pași concreți în noul context al relației pe care o va avea Republica Moldova cu Uniunea Europeană.

Liderul PNL a transmis, în cursul serii de joi, sincere felicitări Republicii Moldova și Ucrainei pentru „pasul major” de a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„România a fost şi va rămâne un partener al celor două state şi un susţinător vocal al unităţii şi solidarităţii europene”, a transmis Ciucă.

Joi seara, Charles Michel, Președintele Consiliului European, a comunicat că liderii Uniunii Europene au luat decizia de a iniția negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Acest fapt înseamnă că Ungaria a renunțat la dreptul său de a impune veto.

„Consiliul European a decis să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. Consiliul a acordat statutul de candidat Georgiei. Iar UE va deschide negocierile cu Bosnia și Herțegovina odată ce va fi atins gradul necesar de conformitate cu criteriile de aderare și a invitat Comisia să prezinte un raport până în martie în vederea luării unei astfel de decizii.

Un semnal clar de speranță pentru popoarele lor și pentru continentul nostru”, transmite președintele Consiliului European.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023