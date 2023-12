Nicolae Ciucă: Ne dorim ca Diaspora să se întoarcă acasă. A trimis în ţară 3% din PIB

Nicolae Ciucă a dat asigurări că românii nu vor avea noi taxe de anul viitor. Liderul Partidului Național Liberal spus că PNL se ţine de cuvând cu privire la noile dări. De asemenea, a dat asigurări că salariile profesorilor se vor majira

Nicolae Ciucă: Nu introducem taxe noi, ne ţinem de cuvânt

Nicolae Ciucă a declarat că PNL va avea grijă ca românii să nu aiba parte de noi taxe: „Pe de alta parte să putem să ne ținem de cuvânt să nu introducem taxe noi”.

De asemena, Nicolae Ciucă a mai subliniat că se urmăreşte ţinţa de investiţii pentru 2024: „Vrem să ne menținem ținta de investiții, avem o valoare de 124 de miliarde de lei pentru 2024, pentru că investițiile atrag bani și bani aduc bani”, a spus fostul premier.

Cu privire la profesori a declarat: „Pe deoparte am avut un angajament cu personalul didactic si nedidactic si dincolo de creșterea de 30% din luna iunie-iulie, ne-am propus ca anul următor sa avem încă o creștere de 20%. Sunt banii prevăzuţi pentru acest obiectiv”.

Nicolae Ciucă. Sursa foto: Facebook

Fostul premier: Ne dorim ca Diaspora să se întoarcă acasă

Nicolae Ciucă a vorbit despre dorinţa liberalilor de a aduce românii din diasporă acasă. Pentru acesta, spune el, trebuie gândit un plan pentru a fi încurajaţi să facă acest pas.

„Ne dorim ca diaspora să se întoarcă acasă, sigur sunt cu gândul acasă. Dar se vor întoarce când vor avea servicii publice așa cum au fost obișnuiți. Românii din diaspora au trimis în țara o sumă similară, aproximativ 3% din PIB. Sunt un contributor substanţial la ceea ce înseamnă stabilitatea economica din România. Am fost şi am discutat cu românii din diaspora, am înțeles nevoile lor pentru păstrarea tradițiilor, credinței, învățarea limbii române. Şase electorate noi au fost înfiinţate, cinci au fost reactivate”, a explicat liderul PNL.

Nicolae Ciucă: Vom face şcoli româneşti în Diaspora

Preşedintele PNL a mai anunţat că a discuta special cu Sfinția Sa Daniel să facă acolo unde sunt comunități mari, școli românești.

„Am discutat cu Sfinția Sa Daniel să facem acolo unde sunt comunități mari, școli românești. Deoarece am constatat că nu exista cu adevărat școli românești. Am convenit să punem umărul să construim școli românești în diaspora. Este mai autentic decât păstrarea limbii materne”, a concluzionat fostul premier.