Nicolae Ciucă, primul invitat al Maiei Sandu la Chișinău după ce a fost aleasă președinta Republicii Moldova







Liderul PNL a făcut prima vizită la Chișinău după alegerile din Republica Moldova. Nicolae Ciucă i-a felicitat pe cetățenii moldoveni pentru rezultatele recente. În plus, reprezentantul liberalilor a subliniat că astfel vor putea intra pe acel făgaș de dezvoltare economică.

Nicolae Ciucă, vizită cu însemnătate la Chișinău

Nicolae Ciucă, discuții cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu: Republica Moldova are nevoie de o Românie stabilă, o Românie care să continue să sprijine întreg acest proces tehnic pe care l-ați început

Domnule Președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această primire și colaborarea pe care noi am dezvoltat-o în această perioadă și cred că trebuie să încep prin a-I felicita pe cetațenii Republicii Moldova, pe dna președinte Maia Sandu pentru că a reușit să transmită acel mesaj de continuitate și coerență în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova

• Este singura modalitate prin care se poate crește nivelul de trai pentru cetățeni, se poate intra pe acel făgaș de dezvoltare economică și se poate ajunge la ceea ce ne dorim cu toții, dobandirea statutului de membru al UE pentru Republica Moldova.

• Domnul președinte a spus un pic mai devreme că Republica Moldova are nevoie de o Românie stabilă, o Românie care să continue să sprijine întreg acest proces tehnic pe care l-ați început.

Despre parcursul european

• Și eu voi spune că și România are nevoie de Republica Moldova să-și mențină acest parcurs european.

• Este un demers pe care l-am înțeles și pe care l-am sprijinit încă din momentul în care s-au ivit condițiile și oportunitatea pentru a intra în acest parcurs pro-europea al Republicii Moldova.

• Am fost prim-ministru al României și am reușit ca împreună să trecem cu bine peste tot ceea ce a însemnat perioada aceea complicată din 2022, de la invadarea Ucrainei de către forțele armate ruse, la perioada de inflație, de criză energetică.

• Vă spun că am făcut-o din tot sufletul, pentru că așa simțeam că este de datoria noastră, era un act de solidaritate, de empatie.

• Ce poate fi mai firesc, mai normal decât să ajuți atunci când cineva are nevoie.

• Domnule președinte, pentru tot ceea ce a însemnat această colaborare și coordonare între noi, vă mulțumesc.

• Vorbim de două partide politice care aparțin aceleiași familii europene, Partidului Popular European, și acolo a existat foarte mult sprijin,

• Îl avem aici pe vicepreședintele Partidului Popular European, care a muncit foarte mult pentru ca Republica Moldova să se înscrie coerent în parcursul de aderare la Uniune. Pentru noi contează foarte mult cine conduce la Chișinău.

• Pentru noi este foarte important că Maia Sandu a reușit să fie realeasă și să continue în al 2-lea mandat, să coordoneze și să monitorizeze, să asigure ceea ce înseamnă parcursul european al Republicii Moldova.

Aderarea la UE

• La fel de bine contează cine va fi forța politică din Republica Moldova

• Îmi doresc să continuăm cu această consistență a PAS-ului pentru că ei știu cel mai bine tot ceea ce a însemnat procesul de aderare de la deschiderea negocierilor până în momentul în care să ajungem să intrăm pe dosarele tehnice și să deschidem dosarele tehnice de aderare la Uniunea Europeană.

• Sunt convins că și pentru dumneavoastră și pentru Republica Moldova contează cine conduce la București și din poziția de președinte și din poziția de partid care să fie în măsură să asigure o guvernare de dreapta, îndreptată către tot ceea ce poate să însemne prosperitatea și siguranța cetățenilor.

• Sunt convins că așa cum am discutat și înainte de primul tur al alegerilor, pentru că am fost aici, la Chișinău, și ne-am coordonat cu domnul președinte, am avut linii de dialog și de sprijin la nivel politic în România și în diaspora. Este normal să avem această cooperare.

• La fel vom proceda și în continuare, pentru a ne sprijini reciproc din punct de vedere politic, pentru îndeplinirea acestor obiective.

• Am înțeles foarte bine toate situațiile prin care a trecut Republica Moldova, toate aceste mașinațiuni și instrumentări care au fost puse în practică, de către forțele ostile democrației care au încercat să denaturize rezultatul alegerilor, atât în primul tur cat și in al doilea tur. Lucrul acesta nu s-a întamplat doar în Republica Moldova.

• Sunt evidențe clare ale instituțiilor de securitate din Statele Unite, Rusia a încercat să interfereze inclusiv la alegerile prezidențiale din Statele Unite.

Rusia și implicarea în alegeri

• Și noi în România vorbim și atragem atenția alegătorilor noștri despre tot ceea ce înseamnă continuarea parcursului democratic, liberal al României.

• Partidul Național Liberal este cel mai pro-european și cel mai pro-atlantist partid politic din România.

• Și trebuie să facem absolut totul, astfel încât partidele care se constituie a fi portavocea. Moscovei în România , AUR și SOS să nu poată să intre în aceste combinații politice, astfel încât să fie denaturant rezultatul alegerilor și România să fie abătută de la tot ceea ce înseamnă acest parcurs de continuare a dezvoltării economice și de consolidare a rolului pe care țara noastră, îl joacă în zona Mării Negre și în zona Răsăriteană a Europei.

• Domnule președinte, eu vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea și disponibilitatea pentru a putea să ne coordonăm în continuare.

• Este alături de mine eurodeputatul Siefried Mureșan de la la nivelul de președinte al PNL, am dat sarcină tuturor europarlamentarilor noștri să se ocupe și să-și concentreze atenția pe tot ceea ce înseamnă măsurile și proiectele de la nivel european pentru sprijinirea parcursului de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova.

• Siefried Mureșan a fost nominalizat ca raportor în interiorul comisiei de buget-finanțe pentru proiectul, care prevede acordarea a 1,8 miliarde de euro în interiorul planului de creștere propu sde către Comisia Europeană.

• Urmează ca foarte curând să existe un raportor și la nivelul comisiei de politică externă.

• Estimarea noastră, target-ul nostru de timp pentru ca acest proiect să fie aprobat în Parlamentul European va fi în luna ianuarie, nu mai târziu de februarie.

• Astfel încât planul să devină operațional până în vara anului viitor.

Finanțare pentru proiecte

• Va fi un plan care asigură finanțare pentru proiectele strategice pe care conducere a politică Republicii Moldova le va decide.

• Va fi un sprijin financiar pe mare ajutor pentru ca cetățenii să fie cei care resimt toate aceste beneficii aleăă aderării la Uniunea Europeană.

• Vom continua să sprijinim din punct de vedere ethnic tot ceea ce înseamnă detaliile care sunt firești, în procesul de aderare.

• Avem specialiști, avem oameni care au fost implicați în parcursul României pentru aderare la Uniunea Europeană și trebuie să împărtășim și să vă sprijinim în tot acest proces.

• Eu vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei vizite.

• vă mulțumesc pentru oportunitatea de a putea să discutăm împreună împreună cu PAS această consolidare a relațiilor politice între PNL și PAS.

• România până în prezent a beneficiat de sprijin financiar din partea Uniunii Europene de aproximativ 65-67 de miliarde de euro.

Priorități

Tot ce am reușit să dezvoltăm în infrastructura mare și în proiectele care vizează educația, sănătatea, inclusiv dezvoltarea economică, au venit pe cele două linii de finanțare. Fondurile de coeziune, încă din momentul anului 2007 și ulterior prin PNRR, care au asigurat suport financiar consistent pentru Români.

• Același lucru se va întâmpla și veți vedea și în momentul în care acest plan de creștere va deveni activ.