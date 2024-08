Politica Nicolae Ciucă, primit cu brațele deschise de constănțeni la Ziua Marinei







Nicolae Ciucă a sărbătorit Ziua Marinei alături de președintele Klaus Iohannis și de ministrul Apărării, Angel Tîlvăr. Președintele PNL a fost asaltat cu selfie-uri și poze la finalul ceremoniei de la Constanța.

Nicolae Ciucă s-a prins în horă la Ziua Marinei

Nicolae Ciucă a asistat la parada navelor militare, după care a susținut un discurs în fața marinarilor. Mai trebuie menționat că președintele PNL a avut parte de o primire călduroasă la Constanța. Iar la finalul ceremoniei organizate cu ocazia Zilei Marinei, aflați la plimbare pe faleză, oamenii s-au înghesuit să facă fotografii cu liderul PNL.

Vizibil încântat de interacțiune, Nicolae Ciucă s-a prins chiar într-o horă alături de oameni și cu mulți dintre ei s-a îmbrățișat, atipic față de politicienii cu care suntem obișnuiți.

Nicolae Ciucă s-a prins în horă la Ziua Marinei. Sursa foto. Facebook

Liderul PNL a transmis un mesaj special de Sfânta Maria: „Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru cei care prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului. Pentru creștini, 15 august este prilej de rugăciune și evlavie, dar și de pomenire a celor dragi plecați dintre noi. Sfânta Fecioară să ne îndrume pașii și să ne aibă în paza sa!”, a scris fostul premier pe social media.

Nicolae Ciucă, la Ziua Marinei. Sursa foto. Facebook

Președintele PNL, mesaj de Ziua Marinei Române

Nicolae Ciucă a transmis și un mesaj de Ziua Marinei și a Forțelor Navale Române. Liderul PNL a transmis că „În această zi sfântă, în care creştinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, sărbătorim cu toţii Ziua Marinei Române. An de an ne regăsim la malul Mării Negre pentru a onora marinarii militari şi civili care navighează sub drapelul României”, a declarat liderul PNL.

De asemenea, președintele PNL a amintit că „Patriotism, credinţă, curaj sunt cuvintele care descriu cel mai bine această zi de 15 august. Curajul marinarilor români militari şi civili este o sursă de mândrie şi inspiraţie pentru noi toţi. A fi marinar este o opţiune de viaţă, o vocaţie care implică sacrificii, eforturi, muncă şi dedicare. Atunci când navigaţi sub pavilion românesc faceţi cinste României şi vă suntem recunoscători”.