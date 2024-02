Nicolae Ciucă, îndemn pentru liberali: Să mergem din poartă în poartă sau din uşă în uşă

Nicolae Ciucă, președintele PNL, le-a explicat liberalilor din filiala Olt care este diferența dintre un partid cu blazon și unul blazat. Al doilea om în Stat și-a îndemnat colegii din teritoriu să iasă din ”starea de blazare a partidului” și să folosească pe cât de mult posibil instrumentele pe care le au la dispoziție, pentru a ajunge mai ușor la electorat.

În acest sens, Nicolae Ciucă le-a spus membrilor din Olt să utilizeze rețelele de socializare și viul grai pentru a livra mesajul liberalilor și realizările partidului. Cât despre comasarea alegerilor, președintele Senatului a precizat că încă nu a fost luată o decizie. Dar a subliniat că nu sunt elemente de neconstituționalitate.

„Anul 2024 este an electoral cu 5 rânduri de alegeri şi pentru asta avem nevoie (…) şi de instrumentele prin care ajungem la oameni pe reţelele de socializare, avem nevoie de activul de partid, să mergem din poartă în poartă sau din uşă în uşă (…) să putem să transmitem mesajele. Pentru a putea să facem asta, avem nevoie să credem noi în ceea ce transmitem şi în ceea ce am realizat şi să ieşim din starea asta de blazare a partidului. Am spus-o şi data trecută, PNL nu este un partid blazat, PNL este un partid cu blazon”, a declarat Ciucă, la Caracal, la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Olt.

Nicolae Ciucă a evidențiat că partidul pe care îl conduce a intrat în Coaliție „într-o formulă, un construct politic care are o istorie în confruntarea politică de-a lungul anilor”, însă contextul economic și politic instabil a cerut o asemenea măsură radicală.

La capitolul realizări Nicolae Ciucă a invocat creșterea economică a țării, a investițiilor, a PIB-ului precum și cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene.

„Avem de ce să ridicăm privirea şi să mergem să vorbim cu oamenii pentru că am făcut lucruri şi, în acelaşi timp, tot cu fruntea sus trebuie să mergem la oameni şi să le spunem ce nu am făcut bine, ce nu am finalizat sau ce nu am început deloc şi să recunoaştem, să vadă românii de la noi onestitatea şi sinceritatea pentru toţi şi în acelaşi timp asumarea responsabilităţii pentru ceea ce am făcut bine sau nu am făcut bine”, a mai spus liderul PNL.