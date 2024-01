PNL, vot în unanimitate pentru negocieri în coaliție despre comasarea alegerilor

În ședința BPN, membrii PNL au votat în unanimitate pentru mandatarea conducerii pentru începerea discuțiilor în Coaliție pentru comasarea alegerilor. Liberalii vor negocia în coaliţie doua variante de comasare, europarlamentare şi locale în iunie sau locale şi primul tur de la prezidenţiale în septembrie.

Ce a votat PNL

Propunerea lui Rareș Bogdan a fost: „Vot de doua zile la Europarlamemtare pe 9 iunie pentru cetățenii români din Diaspora”.

Europarlamentarul Daniel Buda a declarat că nu există niciun impediment pentru comasarea alegerilor, fiind vorba despre o decizie politică, el precizând că în acest moment sunt şapte state din UE în care s-au comasat alegerile din acest an. La rândul lui, Florin-Claudiu Roman a spus că din banii economisiţi de Guvern în urma comasării alegerilor poate fi finanţată ridicarea pragului pentru neimpozitarea pensiilor, impactul financiar fiind de 2 miliarde de lei.

PSD n-a luat nicio decizie

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu a fost luată nicio decizie în interiorul PSD privind comasarea alegerilor pentru că hotărârea trebuie luată în coaliţie, nu doar de către social-democraţi.

„Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. Cu toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a spus Ciolacu.

PNL, alături de fermierii români

Tot în ședința BPN, Nicolae Ciucă a declarat că partidul său este alături de fermierii și transportatorii din România și că încearcă să caute soluții. El a mai spus că se lucrează permanent pentru a obține din partea Comisiei un sprijin mai mare pentru fermieri și transportatori.

„Eu cred ca atunci când se aruncă responsabilitatea de la unii la alții în coaliție, PNL trebuie să răspundă cu seriozitate, grija si empatie pentru problemele fermierilor. Nu sunt doar problemele lor. Suntem cât se poate de implicați în găsirea soluțiilor. Suntem alături de ei nu doar cu vorba, ci și cu fapta. Pentru că prin schimburi de replici nu facem altceva decât să le dăm apa la moara celor care manifestau mai devreme aici pe holurile Parlamentului”, a mai spus Nicolae Ciucă.