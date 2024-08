Politica Nicolae Ciucă: Pe 4 noiembrie, PNL împlinește 5 ani la guvernare. Pensiile au crescut cu 40% în guvernarea liberală







Nicolae Ciucă a fost prezent în mijlocul celor de la filiala PNL Hunedoara, care a votat pentru susținerea sa la prezidențiale. În fața membrilor liberali și a simpatizanților, acesta a vorbit despre strategia în alegerile care urmează, dar și despre principalii adversari politici.

Nicolae Ciucă, noi discuții cu reprezentanții organizațiilor PNL din țară

„Campania începe din a doua zi după ce ai câștigat alegerile. După rezultatul alegerilor locale putem concluziona că cine nu a respectat acest principiu a pierdut alegerile”, a subliniat politicianul.

Nicolae Ciucă este convins că la alegeri contează și omul, dând exemplul Botoșani, unde Valeriu Iftime a câștigat alegerile, o victorie importantă în zonă.

„Dincolo de faptul că este această competiție cu PSD, există competiție cu USR în urbanul mare”, a afirmat acesta.

Așa cum i-a obișnuit pe liberali, președintele PNL a vorbit despre rezultatele guvernării și despre asumarea responsabilităților:

„Toată lumea când are un eșec dă vina pe altcineva. Hai să împărțim responsabilitatea, să vedem unde sunt hibele”, i-a îndemnat liberalul.

Despre reușitele recente

Ciucă a subliniat faptul că pe 4 noiembrie PNL împlinește 5 ani la guvernare. Liberalul își asumă deschis reușitele PNL în guvern, dar și erodarea partidului.

Întrebat despre pensii și recalcularea acestora, Nicolae Ciucă a precizat că PNL este singurul partid care a mărit pensiile.

„Din 2020, pe guvernarea noastră, eu ca premier am crescut punctul de pensie de la 1265 lei la peste 1700. Toate pensiile au crescut cu 40% în guvernarea liberală.”, a mai spus șeful Senatului.

Nicolae Ciucă, clarificări legate de majorarea pensiilor. Ce rol a avut PNL

Reprezentantul liberalilor a explicat că recalcularea a fost pentru eliminarea inechităților și că 700 mii de pensii n-au crescut, ci au intrat sub nivelul celor în plată. Dar rămân cele în plată, nu scade nicio pensie, condiție pe care a insistat președintele PNL în Coaliție.

„Cu adevărat PNL a crescut pensiile, pentru că am creat condițiile necesare. Eu, ca premier, în 2022 am scăzut deficitul cu un punct procentual, uitați-vă unde este deficitul”, a adăugat politicianul.

Despre PNRR, Nicolae Ciucă a afirmat că nu era demarat când a preluat guvernarea.

„Absorbția fondurilor la finalul lui 2021 era 47 la sută. Intr-un an de zile am rezolvat primele jaloane, am scos bugetul la finalul anului, și am reușit să aducem 11.3 miliarde euro din fonduri europene. S-au tras doar 2 cereri de plată, ale noastre”, a arătat șeful liberalilor.

Despre principalul adversar politic, PSD, Ciucă afirmă că și-a atins maximul de voturi în alegerile locale

„PSD a scos maxim de voturi, 2,9 milioane de voturi, noi 2,4 milioane și nu e maxim. Pe noi oamenii ne-au tratat în binomul ăsta PSD - PNL și chestiunea cu listele comune la euro, care și asta ne-a scăzut. Acum situația este diferită. Ar trebui să ne gândim la targetarea votului anti PSD”, a încheiat acesta.

Nicolae Ciucă a primit votul de susținere pentru candidatura la prezidențiale în cadrul Biroului Politic al PNL Hunedoara.