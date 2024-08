Nicolae Ciucă, omagiu pentru Alain Delon: Pentru mine va rămâne un model

România. Nicolae Ciucă i-a adus un omagiu lui Alain Delon, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Liderul PNL mărturisește printre rânduri că celebrul actor „va rămâne un model” pentru el.

Nicolae Ciucă i-a adus un omagiu regretatului actor Alain Delon, printr-o postare în care a trecut în revistă cariera și personalitatea sa.

„Eroul unor generații, fie că a fost polițist, scriitor privilegiat sau Casanova, Alain Delon avea o problemă cu “happy end-ingurile” și prefera realismul în locul idilicului. Astfel că multe dintre filmele lui se terminau amar, prin eșec sau prin moartea eroului.

Alain Delon a fost un erou care nu și-a sacrificat convingerile, ținea la principiile lui, chiar dacă erau împotriva curentelor, și a influențat cinematografia mondială prin autenticitate. S-a impus acolo unde nu era loc și a schimbat jocul chiar dacă regulile erau deja stabilite.

Pentru mine Alain Delon va rămâne un model. Nu unul de carton care te-ar fi invitat să dai “like și subscribe”, ci ăla pe care îl iubeai deși el nu îți cerea adorația.

Profesional a fost impecabil, filmele lui rămân evadarea mea din comunism. Alain Delon ne-a transpus pe toți în lumea lui când lumea noastră era gri și asta, dragii mei, înseamnă nemurirea.

“Totul este fals, totul e falsificat. Nu mai există respect, nu mai există cuvântul dat. Doar banii mai contează. Auzim vorbindu-se de crime de-a lungul zilei. Ştiu că voi părăsi această lume fără regrete”.

Regretele sunt ale noastre, Eroule. Dar rămâi cu noi prin Le Samouraï, Le Circle Rouge, Women are Weak, L’Eclisse, The Girl on a Motorcycle, The Leopard sau La Piscine. Vale, Alain!”, este mesajul postat pe Facebook de liberal.