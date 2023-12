Nicolae Ciucă, singurul lider politic care a participat și la ceremonia de la București, și la cea de la Alba Iulia

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a povestit cum a fost în prima misiune pe care a executat-o la distanța mare în sudul Afganistanului. El și-a făcut și o poză lângă un tanc într-un teatru de operații. Acesta a declarat că s-a fotografiat după o noapte grea de misiune.

Nicolae Ciucă, despre prima misiune din Afganistan

„A fost prima noastră misiune pe care am executat-o la distanța mare în sudul Afganistanului și era după o noapte de misiune, iar dimineața am avut o pauză operativă și au fost luate măsuri de protecție și efectiv, cum se spune, îmi trăgeam sufletul împreună cu camarazii mei. Am condus batalionul 26 Infanterie- Neagoe Basarab, prima unitate dislocată în teatrul din Afganistan și la un an distanță am mers din nou cu aceeași unitate teatrul de operații din Irak”, a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, comandantul paradei

El a fost și comandantul paradei din acest an. Președintele PNL a declarat că cel mai emoționant moment este acela când se cântă imnul României. Fostul premier a a mai spus că finalul este când ultimul militar a trece pe sub Arcul de Triumf.

„Am avut această onoare și responsabilitate să comand parada cu mulți ani în urmă, acum 12 ani. Cel mai emoționant moment este acela desigur când se cantă imnul, suntem în momentele cele mai importante și să știți că nu întâmplător este ales ca imnul să fie cel care deschide parada militară pentru că atunci cand îl asculți te însuflețește. După aceea este finalul, când ultimul militar a trecut pe sub Arcul de Triumf”, a spus Ciucă.

Mesaj emoționant de 1 decembrie

Preşedintele Senatului a transmis și un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Naţionale. El a spus că românii trebuie să vegheze destinul acestei ţări și că trebuie să se ocupe de copiii lor.

„Iubirea de ţară stă în inimă şi în faptă. Suntem datori să veghem destinul acestei ţări, oricât de tulburi ar fi vremurile pe care le trăim. Pentru copiii noştri, pentru frumuseţea şi bogăţia pământului românesc, pentru tradiţiile şi fibra noastră culturală. Pentru viitor şi pentru că România e „acasă”. La mulţi ani, români!”, a scris Ciucă pe Facebook.

El a postat şi o fotografie în care apare alături de mai multe persoane, în faţa Palatului Parlamentului, ţinând un drapel imens.