Dezastrul din Afganistan. Sute de oameni își vând rinichii pentru a putea trăi

Vânzarea organelor pentru bani

Afganistanului nu se descurca prea bine din punct de vedere economic înainte de venirea talibanilor la putere anul trecut, dar preluarea brutală a făcut ca economia țării asiatice să se prăbușească și i-a lăsat pe mulți să se lupte să pună mâncare pe masă pentru familiile lor. În unele cazuri, lucrurile s-au înrăutățit atât de mult încât oamenii au decis să-și vândă unul dintre rinichi pentru a-și plăti datoriile și pentru a cumpăra alimente.

„Nu am vrut, dar nu am avut nicio opțiune. Am făcut-o pentru copiii mei”, a declarat Nooruddin, un tată în vârstă de 32 de ani, pentru Agence France Presse. „Regret acum, nu mai pot lucra, mă doare și nu pot ridica nimic greu.”

Vânzarea sau cumpărarea de organe umane este ilegală în majoritatea țărilor din lume, dar în Afganistan este nereglementată și atâta timp cât consimțământul scris este exprimat de către donator, medicii sunt dispuși să facă acest lucru. Ce se întâmplă după donare, unde merg organele, nimeni nu știe cu adevărat, iar medicii recunosc că nu investighează niciodată aceste probleme, pentru că „nu este treaba lor” să facă asta.

Deși este imposibil să știm cu exactitate câți rinichi au fost vânduți în Afganistan, înregistrările arată că sute de operații de îndepărtare a rinichilor au fost efectuate numai în provincia Herat în ultimii câțiva ani. Și pe măsură ce problemele economice ale oamenilor se înrăutățesc, numărul acestor proceduri nu face decât să crească.

„Mi-am vândut rinichiul pentru 2.900 de dolari”, a spus o femeie. „A trebuit să o fac. Soțul meu nu lucrează, avem datorii.” „Copiii mei se plimbă pe străzi cerșind”, a adăugat Aziza, o mamă a trei copii. „Dacă nu îmi vând rinichiul, voi fi obligat să-mi vând fiica de un an”, a declarat aceasta potrivit Oddity Central.

Modalități de supraviețuire

Deși a merge până la vânzarea unui rinichi poate părea extremă pentru mulți oameni, merită să ne amintim situația disperată în care se află Afganistanul în acest moment. Peste 24 de milioane de oameni – 59% din populație – sunt expuși riscului de foamete, iar jumătate de milion de oameni și-au pierdut locul de muncă după ce talibanii au preluat conducerea.

„Satul cu un singur rinichi” din Aghanistan, ne-a amintit de un alt loc foarte asemănător despre care s-a scris cu câțiva ani în urmă – Hokse, un sat din Nepal în care aproape toată lumea și-a vândut unul dintre rinichi pentru a-și putea trăi viața.