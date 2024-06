Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, ironii pe caniculă. Mihai Tudose intervine în disputa liderilor. Update

Update: Mihai Tudose a intervenit în disputa dintre cei doi lideri ai coaliției, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul PSD vorbește despre lipsa de coerență a liderului PNL. El își argumentează punctul de vedere cu două declarații făcute de Ciucă în decurs de mai puțin de o lună, în care se contrazice.

În primul clip, din 2 iunie, președintele PNL susținea că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în septembrie, conform deciziei din coaliție. În al doilea clip, înregistrat joi, 27 iunie, același Nicolae Ciucă susținea că prezidențialele trebuie să aibă loc la datele prevăzute de lege, adică la finalul anului.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au avut un schimb de replici, mai mult sau mai puțin amicale. Cei doi politicieni s-au înțepat, nu foarte tare, în contextul disputei dintre PNL și PSD, pe seama alegerilor prezidențiale.

Coaliția de guvernare este în pragul destrămării. Dar nu din cauza proastei guvernări ale cărei consecințe le simt, pe propria piele, toți românii. Nici din cauza raportului Comisiei Europene care arată că România este la ani lumină distanță de adoptarea monedei Euro, spre deosebire de vecinii bulgar.

PSD și PNL sunt gata să provoace o criză guvernamentală din cauza datei alegerilor prezidențiale. La începutul anului, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au decis, spre surprinderea tuturor românilor care nu pricepeau ce vor să facă, să aducă prezidențialele în septembrie. Aceasta fără nici o justificare credibilă. Toată lumea a speculat că mutarea datei are legătură cu dorința președintelui de a ocupa o funcție internațională.

După doar câteva luni, liberalii s-au răzgândit, vor ca alegerile să aibă loc la termen. Nici acum românii nu primesc o explicație credibilă, rezonabilă. Și în februarie când s-au înțeles, pentru alegeri în septembrie, campania tot în perioada concediilor urma să se desfășoare. Și atunci exista riscul ca alegerile să încurce desfșurarea cursurilor școlare. De fapt, elevii vor avea de suferit chiar dacă alegerile vor fi în noiembrie sau decembrie.

Posibil ca răzgândeala lui Nicolae Ciucă și a colegilor să aibă legătură cu eșecul lui Iohannis în cursa pentru funcția internațională.

La fel de posibil este ca liberalii să fi realizat că până în septembrie nu vor avea timp suficient să-și transforme prezidențiabilul într-un candidat cu șanse.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu sunt pe cale să provoace o criză politică din cauza neînțelegerilor pe tema datei alegerilor prezidențiale. Or, motivul oficial pentru care liberalii au adus PSD la guvernare a fost tocmai dorința de a evita criza și de a menține stabilitatea la guvernare.

Calendarul electoral este la pixul lui Marcel Ciolacu, dar cel care trebuie să întocmească actul normativ este liberalul Cătălin Predoiu. Până în prezent, premierul a evitat să ia o decizie menită să provoace un scandal și o criză guvernamentală. El a preferat să-i bată obrazul tovarășului de coaliție, Nicolae Ciucă, spunând că-i lipseșt onoarea. Marcel Ciolacu a amintit momentul în care împreună cu omologul său liberal au stabilit data alegerilor.

„Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL. Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, dl. Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie.

Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că dorește altă dată. Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară, deși nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este doar pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției”, a declarat Marcel Ciolacu.