Nicolae Ciucă, președintele PNL, a fost, vineri, în campanie electorală în județul Teleorman, acolo unde organizația și-a prezentat candidații pentru alegerile din 9 iunie.

Nicolae Ciucă, la Teleorman: Fiți primarii cetățenilor, nu ai clădirilor, deschideți ușa cetățenilor

Nicolae Ciucă a mai declarat în conferinţa de prezentare a candidaţilor PNL Teleorman, că formaţiunea şi-a asumat ca obiectiv strategic să vină cu un program strategic, un program naţional pentru crearea clasei de mijloc în satul românesc, în comunele din România.

„Mă bucur foarte mult să revin aici, după ce am petrecut o perioadă, scurtă, în calitate de președinte interimar al filialei și îmi aduc aminte cu plăcere actitivătile desfășurate, discuțiile avute aici. Este un moment foarte important pentru campania noastră, aici, în sudul țării, asta în condițiile în care am reușit ca în ultima săptămână să acoperim și partea de Sud-Vest.

Sunt aspecte care trebuie să fie comunicate și insistăm, cu riscul de a ne repeta, este mare păcat când facem vorbire despre cifre statistice legate de PIB-ul pe cap de locuitor, care abia se apropire de 11. 000 de dolari.

Atunci când vorbim de salariul mediu net este mult sub ceea ce avem în Giurgiu, Olt, ceea ce avem la nivel național. Este mare păcat pentru că putem constata, că în aceste județe, atunci când vine vorba despre o administrație eficientă, vorbim despre rolul investițiilor și se poate, nu este greu să ne uităm la ceea ce se întâmplă în județele cu administrație liberală. 8 din cele 10 județe ale țării sunt sub administrație liberală. Vorbim de toate județele administrate de liberali.

La Constanța, raportul dintre 2023 și anul 2018 este de 20 la 1. Investițiile au crescut în Constanța de 20 de ori. Despre asta este vorba. Nu vorbim ca să venim cu un mesaj electoral, vorbim pentru că asta este singura soluție, investițiile”, a spus Nicolae Ciucă, vineri, în județul Teleorman.

Președintele PNL, sfat pentru candidați: Vorbiți despre proiecte

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a mai subliniat faptul că PNL și-a asumat ca obiectiv strategic un program strategic, un program național pentru crearea clasei de mijloc.

„Am vorbit cu domnul Cojocaru, când eram la Guvern, și am discutat despre nevoia de investiții, despre ce trebuie să face, despre fermieri. În anul 2022, 11 miliarde de euro au fost îndreptate spre dezvoltarea comunităților. La Primăria Sectorului 6 s-a semnat un contract pentru primul spital generalist, după atâtia ani. Nu putem să stăm și să așteptăm să ne ofere altcineva. Nu poate să cadă din cer și noi să fim doar beneficiarii. Truda trebuie să fie a celor ce candidează, vă vorbesc despre proiecte și o să vă convingă să-i votați pentru un nou mandat.

Am fost în Olt, Dolj, Gorj, după ce am stat de vorbă cu legumicultorii de la Izbiceni, după ce am fost la Ianca, concluzia pentru noi, pentru PNL, este că ne-am asumat ca obiectiv strategic să venim cu un program strategic, un program național pentru crearea clasei de mijloc. De fiecare dată când venim în fata dumneavoastră avem și abordarea valorilor și virtuților PNL.

Nicolae Ciucă: Preocuparea noastră principală este creșterea clasei de mijloc

Nicolae Ciucă: „Promovăm munca, loialitatea, solidaritatea, tenacitatea, acestea sunt virtuțile PNL. Preocuparea noastră principală este pentru creșterea clasei de mijloc. Trebuie să reușim să devenim puternici și parteneri puternici în afara țării. Stând de vorbă cu oamenii de la comune, sate, oamenii care muncesc pământul este ușor să se vadă această diferență între oamenii care ua reușit să realizeze ceva sau cei ce așteaptă să beneficieze de ajutoarele sociale.

Avem ca obiectiv să reducem diferențele dintre mediul rural și urban, diferențele dintre județe, regiuni. Am reușit să ajungem la 78% din media europeană, dacă ne referim la PIB pe cap de locuitor raportat la paritatea puterii de cumpărare. Avem șanse conform tuturor predicțiilor ca în anul 2023, România să ajungă la 90%”, a mai declarat președintele PNL.

Nicolae Ciucă: Prezentarea candidaților PNL Teleorman

Este datoria și responsabilitatea noastră ca tinerii să rămână în țară

Fostul premier a mai spus în conferința de presă că PNL își ține toate promisiunile. De asemenea, Nicolae Ciucă este convins că „cu toată experiența noastră si truda lor românească putem să facem un viitor pentru România”,

Pentru asta trebuie să ne preocupăm și să facem lucrurile pentru cetățeni. Am văzut alături de noi foarte mulți tineri și femei, asta înseamnă că PNL își tine promisiunile privind egalitatea de gen. Acum sunt 8. 000 de doamne și domnișoare înscrise. Avem nevoie ca fiecare dintre tot ceea ce reprezintă doamnele și domnișoarele din România să fie reprezentate în toate funcțiile din țară.

La Dolj, în 2 comune, la Dăbuleni peste 40% dintr-o sală erau tineri, ceea ce înseamnă atractivitatea și speranța de schimbare. Trebuie să se schimbe ceva, ca ei să rămână aici. Este datoria și responsabilitatea noastră ca tinerii să rămână în țară. Trebuie să avem angajamentul nostru față de tineri și să nu le înșelăm așteptările. Cu toată experiența noastră si truda lor românească putem să facem un viitor pentru România”, a mai spus președintele PNL.

Nicolea Ciucă: Teleorman are nevoie de Marian Țole la CJ

Președintele PNL i-a rugat pe toți primarii prezenți „vă rog să aveți în vedere următoarea chestiune: a reușit în profesie, a reușit să dobândească experiență administrativă”,

„Am venit să susținem 2 candidați aici la Alexandria, unul este Secretarul de Stat Marian Țole, candidat pentru președenția CJ, om care a trudit alături de ceilalți ministrii la Ministerul Dezvoltării. Este un om cât se poate de devotat, atât cauzei cât și atribuțiunilor de serviciu. Vine cu tot ceea ce poate să reprezinte oportunitățile de dezvoltare, Teleorman are nevoie de Marian Țole la CJ, poate să schimbe ceea ce înseamnă bani europeni în dezvoltarea comunităților.

Am vorbit de alte soluții de dezvoltare, și aici mă refer la candidatul nostru la primărie, Haralambie Epure, și pentru că sunt toți primarii aici, vă rog să aveți în vedere următoarea chestiune: a reușit în profesie, a reușit să dobândească experiență administrativă. Trebuie să ajungă să realizeze legătură între administrația locală, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ. Îndemn pe toată lumea să mergeți să vorbiți cu familiile, prietenii, vorbiți despre ceea ce înseamnî administrațiile liberale. Fiți primarii cetățenilor, nu ai clădirilor, deschideți-le ușa atât la birou, cât și la casă și stați de vorbă cu ei. Vă doresc succes, putere și speranță. Teleorman are putere, dar nu are speranță pentru că nu le-o dau cei ce-l conduc!”, a spus Nicolae Ciucă.