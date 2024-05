Politica Nicolae Ciucă: Important este să vii să faci ceva pentru oameni, fă asta cu suflet și dăruire pentru că în urma noastră rămân faptele







Nicolae Ciucă a luat parte la evenimentul de lansare a candidaților PNL Galați. Acesta a fost însoțit de secretarul general PNL Lucian Bode, precum și de prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan. Cu acest prilej, președintele Partidului Național Liberal s-a adresat alegătorilor gălățeni.

Nicolae Ciucă, mesaj pentru alegătorii gălățeni

Conducerea PNL a luat parte la un tur al organizațiilor din întreaga țară. După vizitele la Iași și Suceava, liberalii au ajuns la Galați. Cu acest prilej, Nicolae Ciucă s-a adresat celor prezenți.

„Am venit la Galați pentru că, alături de Tulcea, sunteți județele de graniță cele mai apropiate a tot ceea ce înseamnă atrocitățile războiului din Ucraina. Zi și noapte vă treziți cu temere din cauza exploziilor de dincolo de graniță.”, a spus președintele PNL.

Aprecieri pentru liderii locali

„Am venit aici cu un scop și am spus că venim să dăm mai multă energie și mai multă încredere filialei PNL Galați, atunci când am coborât din mașină, domnul primar Stângă, ne zice: vă place, vedeți cât de efervescent este și i-am spus: am pierdut rolul de catalizator. Cu toate acestea, să știți că am venit să îl susținem și pe domnul deputat Atanasiu pentru primăria Municipiului Galați și pe domnul George Stângă să câștige alegerile cu cel mai istoric și cel mai de dreapta partid din România, PNL.”, a menționat reprezentantul Partidului Național Liberal.

Nicolae Ciucă, așteptări legate de alegerile din 9 iunie

Președintele PNL le-a mulțumit cetățenilor din zonă pentru sprijinul arătat vecinilor ucraineni încă de la debutul războiului. De asemenea, acesta a menționat că guvernarea PNL a avut la bază „stabilitatea” și „echilibrul”.

„Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce a însemnat empatia dumneavoastră, umanitatea atunci când vecinii noștri au fost nevoiți să fugă din fața războiului. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Am descris acest context pentru a puncta, ceea ce PNL a urmărit dinainte de a intra la guvernare, am urmărit decât să asigurăm stabilitate și echilibru, o guvernare cât mai eficientă. Toate acestea se întâmplă. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei care, așa cum spunea domnul primar de la Barcea, nu a fost nimic altceva decât muncă, am lăsat vorbele și am făcut ceea ce ne-am asumat să facem pentru cetățenii români, să putem să trecem prin această suprapunere și succesiune de crize, care ne afecta mult mai mult dacă nu asiguram stabilitatea politică și guvernamentală.” , a mai spus Ciucă.

Liderul PNL: Sunt un om de țară

Nicolae Ciucă le-a cerut celor din partid să se mobilizeze pentru alegerile din 9 iunie, menționând că aceștia trebuie să aducă în prim plan exemplele localităților cu administrație liberală.

„Sunt om de la țară, dar am ambiție. Asta ne-a făcut pe fiecare să facem ceva în viață. Important este să vii să faci ceva pentru oameni, fă asta cu suflet și dăruire pentru că înapoia noastră rămân faptele. Avem nevoie de dumneavoastră să mergeți din ușă în ușă, din stradă în stradă, alături de toți cei care au făcut lucruri în viața lor și să spuneți ce face PNL, nu ce zice. Le puteți da exemplele localitătilor cu administrație liberală, unde se vede diferența. Este simplu, este o chestiune de mesaj, nu ne trebuie altceva. Eu am încredere în tot ceea ce au reușit să realizeze în această echipă și George Stângă și George Scarlat și domnul Atanasiu, si domnul Paul Dobre, toți cei care au asigurat Galațiului o anumită culoare, culoarea liberală. Sper ca pe 9 iunie Galați să aibă culoare liberală. Ca PNL să își poată asuma rolul de garant al stabilității cer filialei PNL Galați să obțină cel mai bun rezultat din istoria sa.”, a mai spus acesta.