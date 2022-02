Nicolae Ciucă, după vizita din Republica Moldova! Sprijin total în parcursul european şi reformele în justiţie

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu, cu membri ai Parlamentului, dar şi cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române din Republica Moldova, se arată în comunicatul Guvernului.

„Am discutat cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, despre viziunea consecventă a Guvernului României în raport cu Republica Moldova, susținută de toate forțele politice de la București. L-am asigurat de susținerea deplină a României în avansarea proceselor de reformă și a agendei europene a Chișinăului și am încurajat accelerarea reformelor în justiție, combaterii corupției, consolidării statului de drept, al bunei guvernări și al eficientizării funcționării administrației publice, esențiale pentru ameliorarea mediului de afaceri și bunăstarea cetățenilor. Am reiterat convingerea fermă că parcursul european este singura cale în măsură să asigure stabilitatea, prosperitatea, dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova”, a declarat premierul, potrivit comunicatul Guvernului.

Guvernele României și Republicii Moldova au avut, vineri, prima ședință comună la Chișinău. După ședința de guvern, premierul Nicolae Ciucă a avut o discuţie cu președinta Republicii Moldova:

„Mulțumesc președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, pentru discuția deosebit de valoroasă pe care am avut-o astăzi! Am asigurat-o că Republica Moldova poate conta pe sprijinul nostru, atât de la București, cât și la Bruxelles, și am transmis susținerea deplină pentru derularea măsurilor de reformă, îndeosebi în domeniul statului de drept. Am apreciat eforturile remarcabile în direcția reformei justiției și combaterii corupției, care situează Republica Moldova într-o poziție favorabilă în privința parcursului european. Am deplină încredere că vom păstra dialogul strâns în ceea ce privește promovarea obiectivelor și demersurilor Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană, cât și în implementarea proiectelor comune în beneficiul cetățenilor”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.