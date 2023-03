Nicolae Ciucă, după semnarea contractelor de transport al gazelor din Marea Neagră: „Este angajamentul ferm pentru dezvoltarea gazoductului Tuzla-Podişor”

Primul-ministru român a vorbit despre legea offshore, adăugând că este un cadru favorabil investiţiilor în energie, ce pregătește astfel dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor ce vor fi valorificate din Marea Neagră.

„Facem astăzi un pas decisiv, penultimul în seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagră, în perimetrul Neptun Deep. Semnarea documentului de către Transgaz, OMV-Petrom şi Romgaz este angajamentul ferm pentru dezvoltarea gazoductului Tuzla-Podişor şi pentru decizia finală de investiţii estimată la 4 miliarde de euro, aşteptată în vara acestui an. Cu toţii ne dorim ca acest proiect de o importanţă strategică pentru România să avanseze, iar exploatarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep să demareze cât mai curând posibil”, a spus premierul Ciucă.

Conducta Tuzla-Podișor, estimată la 500 de milioane de euro

Potrivit lui Nicolae Ciucă, documentul semnat joi prevede construirea unei conducte de transport gaze naturale pe direcţia Tuzla–Podişor, ce va avea o lungime de 300 de kilometri. Investiția, ce se ridică la 500 de milioane de euro, va face posibil ca nodul tehnologic de la Podişor, gazele din Marea Neagră să intre în sistemul naţional de transport şi să ajungă astfel la operatorii economici şi la gospodăriile din localităţile racordate la sistem.

El a adăugat că subiectul creșterii securității energetice, precum și asigurarea energiei la niște costuri accesibile pentru toți românii a fost o prioritate a Guvernului. De asemenea, premierul a punctat că se acordă și o atenție deosebită tranziţiei energetice şi atingerii obiectivelor privind schimbările climatice.

„Este necesar însă, ca acest proces să fie susţinut de măsuri flexibile şi adaptate corespunzător pentru a îndeplini obiectivele de decarbonizare, pe de o parte, şi pentru a oferi suficientă protecţie consumatorilor, în special celor vulnerabili, pe de altă parte”.

România poate ajunge principalul producător de panouri fotovoltaice la nivel european

Nicolae Ciucă a spus și că se pregătesc investiţii pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de transport a energiei, dar şi pentru creşterea producţiei de energie, menționând în această direcție că țara noastră are toate elementele pentru a deveni principalul producător de panouri fotovoltaice la nivel european.

„Ceea ce am reuşi să facem în acest domeniu în ultimul an, dovedeşte că România are resursele, forţa de muncă şi potenţialul să performeze în sectorul energetic. Şi această este direcţia susţinută ferm de Guvern. Urez Transgaz să aibă succes în realizarea gazoductului şi de asemenea OMV-Petrom şi Romgaz să anunţe cât mai curând posibil începerea exploatării în perimetrul offshore Neptun Deep”, a mai completat premierul Ciucă, potrivit News.ro.