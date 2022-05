Nicolae Ciucă, după semnarea acordului între Transgaz și BEI: Ne îndeplinim obiectivele asumate prin PNRR și facem tranziția către economia verde

Nicolae Ciucă a transmis un mesaj de felicitări celor implicați în semnarea acordului dintre Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională Transgaz privind oferirea unui grant nerambursabil pentru strategia de decarbonizare a Transgazului și inclusiv a României.

Nicolae Ciucă încurajează tranziția către economia verde

„Este un demers care se înscrie în obiectivele și nivelul de ambiție al Guvernului pentru realizarea tranziției către o economie verde. Este foarte important pentru mine să subliniez că acest demers constituie un exemplu de bună practică și încurajez toate instituțiile, toate societățile comerciale să urmeze acest exemplu.

Practic, prin acest demers ne îndeplinim obiectivele asumate prin PNRR astfel încât să reușim să menținem acest echilibru între reforme și investiții și, în final, practic să facem această tranziție către economia verde, să se înfăptuiască”, a mai transmis șeful Guvernului de la București, într-o conferință de presă organizată luni, cu ocazia ceremoniei de semnare a Acordului între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind furnizarea de servicii de consultanță în vederea elaborării strategiei pentru decarbonizare.

Primii pași ai României spre independența energetică

„Felicit pe toți cei implicați, mulțumesc Băncii Europene pentru Investiții pentru tot suportul pe care l-a acordat până acum și îl vor mai acorda, pentru că am discutat cu domnul președinte și am trecut în revistă parte dintre proiectele în care banca a fost implicată, atât în ceea ce privește proiectele pentru realizarea infrastructurii spitalicești – și am discutat despre cele trei spitale și împreună ne angajăm ca acestea să poată fi demarate cât mai curând posibil.

De asemenea, am discutat despre sprijinul pe care Banca Europeană pentru Investiții l-a acordat Ministerului Educației, finanțând o serie întreagă de proiecte în universitățile din România și, desigur, (mulțumim) pentru sprijinul acordat familiilor cu venituri mici, ceea ce constituie o experiență care ne dă încrederea că putem continua și de acum înainte să valorificăm oportunitățile create atât de situația de securitate în care ne găsim, cu specificul țărilor de graniță a Ucrainei, și, desigur, celelalte oportunități prin care căutăm să asigurăm sursele de energie și independența energetică față de Rusia”, a mai transmis premierul Nicolae Ciucă.