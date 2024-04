Politica Nicolae Ciucă, despre cea mai arzătoare problemă a Coaliției: Vom face o analiză







Nicolae Ciucă a declarat, joi seară, că, în acest moment, Cătălin Cîrstoiu rămâne candidat al coaliției. Totuși, președintele PNL nu a negat că se va face o analiză legat de situația acestuia. De altfel, șeful Senatului a subliniat că medicul ar trebui să clarifice public toate aspectele legate de activitatea sa.

Nicolae Ciucă, despre eventuala schimbare a lui Cătălin Cîrstoiu

Reprezentantul PNL a afirmat, joi seară,într-un interviu televizat, că în şedinţa coaliţiei s-a discutat alegerile pentru Primăria Capitalei. Totodată, Nicolae Ciucă a precizat că se va exista încă o ședință legată de candidatura lui Cătălin Cîrstoiu.

„A fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămnă (...) să existe acţiunea aceasta de clarificare din partea domnului doctor a tuturor acestor aspecte care ţin de persoana domniei sale, pentru ca, în final, să putem să avem din nou o analiză şi să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie de ia”, a declarat Nicolae Ciucă.

Noi discuții legate de candidatura la Primăria București

Președintele Partidului Național Liberal a precizat că, în acest moment, medicul Cătălin Cîrstoiu rămâne candidatul comun al alianței PNL-PSD.

„În momentul de faţă, domnul doctor este propunerea de candidat la Primăria Capitalei, a noastră, a coaliţiei”, a mai spus reprezentantul PNL.

Totodată, acesta a menționat, că medicul a fost propus de Marcel Ciolacu pentru funcția de primar al Capitalei.

„Este o chestiune care ţine de clarificarea unor probleme personale (...) eu nu am cum să judec pe anumite supoziţii, pe anumite date un anumit aspect”, a mai spus președintele PNL.

Ce spune medicul Cătălin Cîrstoiu

Candidatul susținut de alianța PSD-PNL la Primăria Capitalei susține că nu se va retrage din cursa alegerilor.

„Nu, nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”, a spus Cîrstoiu, la emisiunea Hai România, de la Evenimentul Zilei.