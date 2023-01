Nicolae al României, în lacrimi. Scene neobișnuite la funeraliile unui suveran al Greciei

Nicolae al României a postat chiar și un mesaj în care și-a exprimat durerea legat de dispariția suveranului elen.

“Cu inima plină de durere m-am recules astăzi, la biserica San Elefterios din Atena, la catafalcul Regelui Constantin al II-lea al elenilor, văr primar cu bunicul meu Regele Mihai. De când am aflat trista veste mi s-au perindat prin minte și prin suflet imaginile și emoțiile trăite în iunie 2008 când am sărbătorit Nunta de Diamant a bunicului și a bunicii mele. Ne-am întâlnit atunci mulți membri ai familiei noastre într-o explozie de bucurie și de dragoste pe care n-am s-o uit niciodată. Regele Constantin și Regina Anne-Marie, Regina Sofia a Spaniei, Regele Simeon al bulgarilor și ceilalți invitați de seamă cu care am același sânge, prin Regele Mihai și Regina Ana, mi-au arătat multă simpatie. Condoleanțe și profunda mea compasiune Majestății Sale Regina Anne-Marie, vărului meu, Alteța Sa Regală Principele Pavlos, Majestății Sale Reginei Sofia, Majestății Sale Regelui Felipe (nașul meu de botez) și tuturor membrilor familiei noastre. Dumnezeu să-l odihnească în lumina cea veșnică!”, a scris Nicolae al României pe pagina sa de Facebook. După slujba religioasă, a avut loc înhumarea la Cimitirul Regal de la Tatoi, iar pe seară a avut loc parastasul oferit de Familia Regală a Greciei.

La ceremonii au luat parte membrii Familiei Regale a Greciei, alături de membri ai Familiilor Regale ale Spaniei, Danemarcei, Marii Britanii, Olandei, Suediei, Norvegiei, Bulgariei, Belgiei, Luxemburgului, Iordaniei, Iranului, Serbiei și Germaniei, precum și de membri ai Familiilor Princiare de Monaco și Liechtenstein. Nicoale al României a rămas fără titlu în 2015, când bunicul său, Regele Mihai I a decis acest lucru. Cu toate acestea Nicolae nu este convins nici până acum că așa s-a întâmplat, având în vedere că niciodată nu a văzut documentul.