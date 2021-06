Îmi spuneam: Trebuie doar să fac asta

Jonas a spus că nu are explicații cu privire la faptul că i-a venit în mod natural să înoate, deoarece nu mai înotase niciodată, nici măcar nu plutise singur. Crede că s-a întâmplat datorită faptului că avea o încredere oarbă că va reuşi să înoate.

Şi povestește: „Așa că m-am furișat din apartamentul nostru, am trecut gardul și am sărit direct în piscină. Am simțit că apa se repezea în jurul meu cu o răceală profundă împotriva plămânilor mei….şi am început să înot”. Nu știu cum am făcut-o. Nu am mai înotat niciodată. Mi-a venit natural. Propulsat de o încredere oarbă, am făcut lungimea bazinului, am sărit afară, am urcat gardul și m-am întors acasă. Deci, prima mea amintire a fost o experiență aproape de moarte. Cu excepția faptului că nu am avut niciodată în gând că acest lucru era periculos”, mai povestești artistul.