Monden Nick de la N&D face bani și când doarme. Rețeta îmbogățirii







Nick de la N&D, Nicolae Marin, s-a bucurat de un succes formidabil alături de Delia, dar n-a știut să investească banii înțelept. Artistul a recunoscut că a greșit în carieră, dar că a știut să se reinventeze de fiecare dată.

Se apucă de construcții

Fostul coleg de trupă al Deliei a spus că s-a apucat să facă vlog și că urmează să se bage în construcții. El a declarat că cea mai mare greșeală a lui a fost că a cumpărat terenuri atunci când erau foarte scumpe și că n-a știut să se orienteze.

„În loc să-mi iau pământ când era 50 de cenți metrul pătrat, am băgat 80.000 $ în studio, în apartament și amenajare. Era un apartament de patru camere, scule, patru calculatoare. Dă-ți seama, la 50 de cenți, cam câți metri îmi luam eu cu banii pe care i-am băgat în studio?! Eu am luat când s-a scumpit, ca băieții”, a spus Nick.

Nick de la N&D face bani și când doarme

Rapperul a mai spus că face bani și când doarme datorită rețelelor sociale și a pieselor sale. „ Eu fac bani și când dorm, mă enervează banii, nu știu ce să fac cu ei. Sunt atâtea rețele sociale care lucrează pentru mine, dorm și banii vin, nu înțelegi?! Milioane am de când eram mic. De când am început activitatea?! De mult am făcut un milion, cu tot ce am cumpărat și am cheltuit”.

Muzica lui se ascultă și azi

El a declarat că muzica lui se ascultă și în ziua de azi și că a știut să compună piese de calitate care vor fi apreciate mereu.

„De ce am compus piesele alea, de se ascultă de 20 de ani?! Sunt drepturile de autor.Păi trebuie să știi din ce să trăiești. Ce trebuie să fac, să compun 1340 de piese sau 10 și bune?! Îmi bat capul ca să ce? Am compus la timpul potrivit și acum mă bucur de familie, de copii”, a mai spus acesta.

Nick are succes și în viață personală. El are o fiica de 17 ani care este extrem de fericită lângă iubitul ei. Nick a declarat că are o părere foarte bună despre acesta și că nu s-a opus relației lor.

„Nu m-am strâmbat pentru că băiatul cu care e ea în momentul ăsta, eu am cântat la botezul lui, n-aveam cum să fac figuri, îl știu de mic. Mi-a arătat filmare când fost la el. Zic «mamă, ce gras eram în perioada aia!».”, a spus Nick pentru Cancan.