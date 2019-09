Alegerile interne au fost câștigate de Dan Barna, prezidențiabilul alianței USR PLUS. În timp ce în organizații se dezertează în masă, liderii naționali fac eforturi să salveze apararențele. Le-au transmis răzvrătiților să se potolească deoarece scopul suprem este mult deasupra principiilor: câștigarea fotoliului de la Cotroceni de către Barna. Cei care discută cu presa au fost amenințați cu excluderea

Libertatea de expresie a useriștilor nu a fost încă înăbușită pe grupul „Poiana lui Iocan” de pe Facebook unde dezbaterile se lasă cu scandaluri uriașe. Acolo a explicat și contracandidata lui Dan Barna, Cosette Chichirău, cum au fost fraudate alegerile interne cu mâna deputatului Cătălin Drulă. Acesta a avut, în prima zi de vot, 1 septembrie, parola de la sistemul de vot.

Practici securiste

„Putea să genereze linkuri de vot, să genereze noi adrese de email, să suprascrie voturi, să facă ce voia el. Cătălin Drulă – om de bază în Echipa Barna – a avut mijloacele să facă o fraudă naţională”, a scris Chichirău. Ea respinge și acuzațiile care s-au făcut la adresa ei, că ea ar fi încercat să voteze cu 500 de adrese de e-mail false. Deputata de Iași cataloghează aceste acuzații drept praf în ochi care să acopere scandalul legat de faptul că sistemul de vot nu era securizat.

„Acuzaţiile echipei Barna nu sunt altceva decât un proces de intenţie ca la Securitate: Este adevărat că cei de la Iaşi nu puteau să fraudeze, dar sigur au vrut!”, a spus Chichirău. Aceasta a adăugat că echipa lui Dan Barna a avut toate mijloacele de fraudare a votului și spune că este necesar un audit de urgență deoarece i-a ajuns cuțitul la os. În USR Vrancea este în plină desfășuare un alt scandal după ce câțiva membri, unii fondatori, au fost excluși după ce au reclamat regimul totalitar instaurat de președintele organizației. Conducerea centrală le-a promis că va lămuri lucrurile și le-a cerut nemulțumiților să se oprească.

Principii duse pe apa sâmbetei și la PLUS

Nici la aliații din PLUS nu este mai multă liniște, doar că ei nefiind la guvernare încă nu se bat pe privilegii. La organizația PLUS din Arad, o membră care a demisionat, Laura Pascu, chiar dacă și-a făcut icoană din Dacian Cioloș, a împroșcat cu acuzații. Se declară dezamăgită că toate principiile pe care le credea definitorii pentru PLUS- onestitate. competență și integritates-au dus pe apa sâmbetei. Ea spune că în PLUS se încearcă să se facă politică nouă cu metehne vechi, pesediste, inclusiv acțiunea „Autobuzul” și spune despre foștii ei colegi că sunt analfabeți funcțional.

După ce presa a preluat postarea ei de pe Facebook, a amenințat cu tribunalul și a spus că afirmațiile ei nu-l vizau pe liderul Dacian Cioloș care, în opinia ei, nu ar fi la curent cu aceste practici.

